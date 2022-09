Olimpija za rekordno najvišjo prednost

Ali Olimpija prvo četrtino nogometnega prvenstva lahko sklene z deveto zaporedno zmago in se še bolj oddalji od prvega zasledovalca Kopra? Odgovor na prvo vprašanje bo znan jutri okoli 22. ure zvečer, ko bo glavni sodnik Nejc Kajtazović v Celju odpiskal konec derbija 9. kroga 1. SNL. Drugi odgovor prinaša zadnji nedeljski dvoboj v Fazaneriji. Vznemirljivo bo tudi danes v primorskem derbiju dvojca za obstanek v Sežani in na jutrišnjem gostovanju Mariborčanov v Šiški.

Po sinočnjem občinskem derbiju v Domžalah bodo drevi držali pesti za Celjane vsi najbližji zasledovalci zeleno-belih in med njimi so tudi gostitelji, ki z odličnim nizom desetih točk v zadnjih štirih tekmah predstavljajo resnega izzivalca za četo španskega trenerja Alberta Riere, ki je v velikem intervjuju za Delo priznal, da tudi on ni nezmotljiv.

Celjani so z bolj uravnoteženim selektivnim obratom, v katerem so izkušenejši od mlajših prevzeli vajeti v svoje roke, in s previdnejšim taktičnim pristopom trenerja Romana Pilipčuka bližje idealu in ambicijam celjskih vlagateljev, ki jim Evropa v drugem mandatu ne sme spolzeti iz rok. Šampionske so za zdaj res le v oblakih, toda kdo ve, kaj lahko prinese prihodnost v zeleno-belem taboru, v katerem se počasi zlaga vodstveni mozaik tudi v pisarnah.

Rekord Maribora ogrožen

Na igrišču Rierovi fantje blestijo, a ta konec tedna se jim nasmiha le en rekord. V 31-letni zgodovini slovenskega prvenstva drugouvrščeni po prvi četrtini prvenstva še nikoli ni zaostajal za več točk kot osem. To je bilo v sezoni 1999/00, ko je velenjski Rudar, zdaj drugoligaš, za vijoličnimi rekorderji po devetih tekmah zaostajal za osem točk – 19:27.

Mariborčani so v tisti sezoni prvi točki oddali šele v 10. krogu v Fazaneriji (2:2), prvo četrtino pa zaokrožili tudi z za Olimpijo nedosegljivo razliko v golih – 32:8. Toda zeleno-beli v Celju lahko ukradejo vijoličnim še en rekord: doslej najvišja prednost vijoličnih pred zeleno-belimi po prvih devetih tekmah je znašala 15 točk in prav v sezoni 1999/00 – 27:12. Če bodo Ljubljančani zmagali, prednost manjša od 16 točk ne more biti.

Prva liga Telemach Olimpija 8 8 0 0 14:3 24 Koper 8 5 0 3 13:8 15 Celje 8 3 4 1 10:7 13 Mura 8 2 4 2 11:12 10 Radomlje 8 2 4 2 8:10 10 Domžale 8 2 3 3 10:12 9 Maribor 8 2 2 4 11:16 8 Bravo 8 2 1 5 6:7 7 Tabor 8 1 4 3 7:12 7 Gorica 8 1 2 5 5:9 5