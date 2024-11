Olimpija z božjo pomočjo

Je v Celju že prišlo do primopredaje naslova nogometnega prvaka? V derbiju 14. kroga 1. SNL je Olimpija dobesedno preživela gostovanje v Celju, v zadnjih sekundah ubranila vodstvo in prednost treh točk pred naslednjim velikim tekmecem ter gostom v Stožicah Mariborom. Celjani zaostajajo že za osem točk. Po zmagi Brava proti Muri z 2:1 (vsi goli so bili doseženi iz enajstmetrovk) in še bolj zanesljivi Kopra v Lendavi se je tudi oblikovala zgornja polovica.

Bitko, še zdaleč ne vojne, je odločila mojstrovina Raula Florucza na začetku drugega polčasa. Podarjeno žogo celjskega branilca Davida Zeca na sredini igrišča je v jesenskem delu prvenstva izjemni Avstrijec spremenil v samostojni pobeg z prefinjenim zaključkom. Z diagonalnim in ne preveč močnim strelom po tleh z leve strani se je žoga od vratnice odbila v mrežo. Domači vratar Matjaž Rozman se je stegnil, kolikor se je le mogel, a je bil prekratek. Olimpija je po letu dni premagala Celjane in znova v gosteh.

Selektor Matjaž Kek je imel v Celju kar nekaj igralcev pod drobnogledom. FOTO: Blaž Samec

71 je bila v odstotkih posest žoge Celjanov, ki so sprožili ducat strelov proti vratom Matevža Vidovška.

»Da, srečo je vedno treba imeti. Toda meril sem, ni šlo za naključje. Tekma je bila sicer težka, imeli smo načrt, igra pa ni bila za uživanje, a pomembno je, da smo osvojili tri točke,« je povedal veliki, ali vsaj eden od dveh velikih junakov pri zeleno-belih. Drugega je izpostavil domači trener Albert Riera.

»Olimpija je imela vratarja Matevža Vidovška,« je precej zagrenjeno in z veliko mero grenkobe označil svojega igralca tekme 42-letni Španec, ki je imel zanimiv predgovor. »Kaj bo, bomo videli maja. Ni nas premagala Olimpija, ki je imela božjo pomoč, mi smo izgubili. Sprožili smo 24 strelov, razočarani smo, ker smo zasenčili tekmeca. Nogomet je rezultat in mi ga nismo imeli. Glede na to, kako smo igrali, je pogled tudi pozitiven,« se je kar težko sprijaznil s porazom vedno »jezični« in »nikoli premagani« Majorčan, ki sicer zelo težko prenaša poraze. Ta je imel še eno poglavje. V njem se je vse vrtelo okoli Aljoše Matka. Celjski krilni napadalec je zgrešil čisto vse, kar je bilo mogoče in nemogoče. Za konec še ene tekme, ki jo bo Belokranjec zelo težko pozabil, je v zadnjih sekundah sodnikovega dodatka zastreljal še enajstmetrovko. Žogo je poslal visoko na tribuno. Sodnik Bojan Mertik je pravilno ocenil obrambno posredovanje Ahmeta Muhamedbegovića, ki ga je po Zečevem strelu v roko zadela žoga.

Albert Riera ni skrival grenkobe, njegovi Celjani so zasenčili nekdaj njegove Ljubljančane, a ostali brez nagrade. FOTO: Blaž Samec

Koper slavil v Lendavi Izidi 14. kroga: Celje – Olimpija 0:1 (3625 gledalcev; Raul Florucz 50.), Maribor – Kalcer Radomlje 1:0 (2500; Patrick Mbina 20.), Nafta – Koper 1:2 (Aron Dragoner 50.; Nik Omladić 11., Deni Jurić 16.), Bravo – Mura 2:1 (400; Gašper Trdin 37.,11-m, 55., 11-m; Amadej Maroša 91.,11-m), Domžale – Primorje 0:0 (250; rdeči karton: Marcel Lorber, Domžale, 84., 2RK); vrstni red strelcev: 6 – Raul Florucz (Olimpija), Dario Vizinger (Mura), Semir Smajlagić (Primorje), Armandas Kučys (Celje), 5 – Patrick Mbina (Maribor), Petar Petriško (Koper), Milan Tučić (Bravo), Amadej Maroša (Mura); pari 15. kroga: Koper – Domžale, Nafta – Bravo (oba 9. t. m.), Olimpija – Maribor, Kalcer Radomlje – Mura, Primorje – Celje (vsi 10. t. m.).

Žvižgi v Ljudskem vrtu

Ali je Olimpijin trener Victor Sanchez dobil taktičen dvoboj z mlajšim rojakom, je tudi stvar okusa. Lahko da je obrambni Sanchez ukanil napadalnega Riero, a tekma je bila povsem v znaku debele premoči Celjanov v domala vseh statističnih kazalcih. V posesti žoge je bila celjska premoč očitna, v odstotkih 71:29.

»To je nogomet. Večja posest žoge je neuporabna, če je ne znaš izkoristiti. Celje ima kakovost v igralcih in premoč v proračunu. Pokazali smo odličen značaj in bojevitost, toda ne morem biti srečen. Počakal bom na zadnje zdravniško poročilo,« je, zavedajoč se, da ne zmaguje vselej boljši, razmišljal 48-letni Madridčan in upal, da poškodba Pedra Lucasa ne bo tako huda, da bi Brazilca za dlje časa oddaljila z igrišč.

Prva liga Telemach Olimpija 14 9 4 1 22:5 31 Maribor 14 8 4 2 26:11 28 Koper 14 8 2 4 19:11 26 Celje 14 7 2 5 26:23 23 Bravo 14 6 4 4 21:15 22 Mura 14 5 3 6 17:18 18 Radomlje 14 5 2 7 17:17 17 Primorje 14 5 2 7 15:24 17 Nafta 14 2 2 10 10:26 8 Domžale 14 1 3 10 7:30 6

Celjani in Ljubljančani bodo hitro pozabili na derbi in misli ter priprave preusmerili v evropski bitki v konferenčni ligi. Celjani v četrtek gostujejo pri izjemno močnemu Betisu iz Seville, ki je v španski ligi po 12 tekmah (sinoči je gostoval pri Athletic Bilbau) v območju preboja v ligo prvakov, zeleno-beli pa v Helsinkih pri HJK. Ta je prvenstvo (na Finskem traja od spomladi do sredi jeseni) sklenil že pred dvema tednoma na tretjem mestu.

Maribor za Sancheza ni v ospredju, za vijoličnega kolega Boštjana Cesarja pa bo gostovanje v njegovem mestu in pri matičnem klubu najtežji jesenski izpit. Proti Radomljanom so Mariborčani prišli do druge in zelo pomembne zmage pod Cesarjevo taktirko, toda igra ni bila spodbudna. Žvižgi s tribun Ljudskega vrta so jasno izražali nezadovoljstvo.

»Razumem navijače in normalno je, da so nezadovoljni, če so si Radomljani priigrali toliko priložnosti. V posameznih delih igre smo bili dobri, v drugih slabi. Upam, da bomo naprej prenesli dobre stvari, pomembne pa so tri točke,« je zaokrožil Cesar.