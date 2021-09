Novomeščani so jo z –32 še dobro odnesli

Če so košarkarji Krke pred desetimi dnevi imeli občutek, da bi lahko ob porazu v dvoboju za slovenski pokal (71:78) še resneje ogrozili Cedevito Olimpijo, so ob sobotnem ognjenem krstu v novi sezoni lige ABA treščili na trdna tla. Za velikimi tekmeci iz Stožic so namreč zaostajali že s 33:68 in slednjič klonili z 32 točkami razlike (56:88), prevladal pa je celo občutek, da bi jo lahko odnesli še veliko slabše. Ljubljančani so bili boljši za vsaj dva razreda, čeprav s prikazano igro še niso utegnili navdušiti privržencev.



»Že pred tekmo sem dejal, da bomo imeli težko nalogo, saj minuli teden domala nismo mogli vaditi. Marko Arapović in Jure Špan sta poškodovana, Jan Kosi pa je zbolel. Cedevita Olimpija je pritiskala na našega dirigenta Roka Stipčevića in ga utrujala, s tem pa smo po uvodni četrtini začeli izgubljati organizacijo igre. Imamo mlado moštvo in sedem novih košarkarjev, zato potrebujemo čas, da stvari postavimo na pravo mesto,« se je po visokem porazu pridušal novomeški strateg Dalibor Damjanović. V njegovem moštvu je le branilec Temple Gibbs dosegel dvomestno število točk, a tako kot njegov ameriški rojak Hasahn French vendarle razočaral, med slovenskimi aduti pa je prikazal največ 20-letni branilec iz Kranja Andrej Stavrov. Damjanovićeve misli je potrdilo predvsem razmerje med asistencami (11) in izgubljenimi žogami (16) Krkinih košarkarjev. Za številkami in besedami pa se bržkone skriva dejstvo, da so njihovi nadrejeni tudi letos sestavili zasedbo z izrazito varčnostjo. Keene se je oddolžil Pri Cedeviti Olimpiji je bilo razpoloženje precej bolj vedro. Trener Jurica Golemac je imel na voljo vse adute, med katerimi je bil najučinkovitejši 175 cm visoki superpokalni dolžnik Marcus Keene, ki je zbral tudi 6 asistenc in skupaj z Luko Rupnikom namenil 14 uporabnih podaj soigralcem. Glave strelske vloge v slovenskem derbiju so sicer imeli štirje stožiški aduti iz ZDA, saj so družno prispevali 50 točk, štirje domači olimpijci iz Tokia pa so dodali 21 točk in imeli rezerve predvsem pri metih za tri točke, saj niso zadeli niti enega.



»Pomembno je, da smo imeli pravo energijo v obrambi. Hkrati so se naši košarkarji še bolje spoznali med seboj. Letos imamo zares dolgo klop. Morda je bil kdo skeptičen glede Keena po nekaj slabših predstavah, a v moštvu vsi verjamemo vanj. Takšni igralci potrebujejo samozavest. Krka je pogrešala dva pomembna visoka košarkarja in ni zdržala ritma,« je po obetavnem regionalnem začetku poudaril Golemac, ki bo imel do začetka evropskega pokala 19. oktobra dovolj časa za vadbo in uigravanje. »Marsičesa se ne moreš naučiti na tekmah. Veliko lažje je na treningih, zato vsakega posnamemo in ga proučimo,« je poudaril.



Strelci za Cedevito Olimpijo: Pullen 12, Ejim 2, Keene 17, Murić 7, Auguste 15, Blažič 7, Ščuka 8, Dimec 5, Radovanović 8, Carmichael 6, Rupnik 2; Krka: French 4, Gibbs 10, Stergar 5, Stipčević 6, Stavrov 9, Stipaničev 4, Škedelj 2, Lapornik 8, Macura 7, Klobučar 1. Eduardo Brozovič

