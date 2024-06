Nori posnetki, ki ne bodo pozabljeni: poglejte to slovensko rajanje v Nemčiji danes (VIDEO)

Slovenska nogometna reprezentanca ima danes možnost, da se prvič v zgodovini prebije v zaključne boje velikega tekmovanja. A ne bo lahko, saj ji bo na tretji tekmi evropskega prvenstva na sproti stala angleška izbrana vrsta, ki velja za enega izmed favoritov prvenstva. Kot kažejo posnetki, ki jih je objavila Nogometna zveza Slovenije, je bilo že pred tekmo z Anglijo med slovenskimi navijači zelo veselo. Številni so zunaj prepevali navijaške in Siddhartine pesmi. Siddharta jih je tudi obiskala in jim priredila odličen koncert.

Kot je videti na zgornjem posnetku, je moral pevec Siddharte, Tomi Meglič, koncert izvesti sede, saj njegova poškodba noge še ni zaceljena. A to očitno ni prav nič zmotilo večtisočglave množice slovenskih navijačev, ki so peli zimzeleno pesem Od višine se zvrti in druge Siddhartine hite.

Naša reprezentanca bi se lahko ob ugodnem razpletu uvrstila v zaključne boje tega prvenstva tudi ob porazu proti Angliji, se pa na to ne gre zanašati. Trenutno zaseda tretje mesto v svoji skupini. V zaključne boje gresta prvi dve reprezentanci iz vsake skupine in pa štiri najboljše tretjeuvrščene. Na lestvici tretjeuvrščenih je bila naša reprezentanca do prvih današnjih tekem, ki bosta ob 18.00, na četrtem mestu.

Tekma z Anglijo se začne ob 21.00. Spremljali jo bomo seveda tudi na Slovenskih novicah.