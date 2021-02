Nole ekspres pripeljal na deveto postajo

Novak Đoković je v prvem tednu že razmišljal, da bi se zaradi poškodbe umaknil s teniškega OP Avstralije, toda stisnil je zobe in po zmagi v polfinalu mlajšim izzivalcem sporočil, da jim ne bo ničesar podaril. Mislil je resno, v finalu je v uri in 53 minutah s 7:5, 6:2 in 6:2 odpravil Danila Medvedjeva in še devetič osvojil prvi grand slam sezone. Triintridesetletni Srb je ponovil uspehe iz let 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 in 2020. Osmega marca bo zrušil rekord Rogerja Federerja in dočakal 311. teden na vrhu lestvice ATP. Z 18. naslovom za veliki slam se je Federerju in Rafaelu Nadalu približal na zgolj dva. Za mnoge je bil osem let mlajši Medvedjev celo favorit, ne nazadnje je bil neporažen od novembra lani, nanizal je 20 zmag, 12 proti igralcem prve deseterice, v finalu ATP v Londonu je ugnal tudi Đokovića in v polfinalu povsem nadigral Stefanosa Tsitsipasa, ki je prej izločil Nadala. Toda pritisk drugega finala po OP ZDA 2019, kjer je v petih nizih klonil proti Nadalu, je »šahistu« prišel do živega. Đoković je dobil psihološko bitko, Rus, ki prej ni kazal čustev in je igral kot robot, je v nemoči po 2:5 v drugem nizu celo zlomil lopar. »Res sem si želel, da bi finale trajal dlje in bil bolj zanimiv, ampak tokrat ni bil takšen dan,« se je navijačem, v Rod Laver Areni se jih je zbralo 7500 in večinoma so navijali za Đokovića, opravičil Moskovčan, ki bi težko tekmecu izrazil večje spoštovanje. »Naj vam zaupam zgodbico. Prvič sem treniral z Novakom v Monaku, ko sem bil še 500. ali 600. igralec na svetu. On je že bil številka 1, ravno je osvojil Wimbledon. Bil sem prepričan, da ne bo govoril z menoj, saj je bil zame bog. Bil sem sramežljiv. Toda prišel je do mene, me spraševal stvari in se pogovarjal kot prijatelj. Bil sem presenečen. Zanj je vseeno, ali si 600. ali četrti igralec. Je velik športnik in velika osebnost,« je navzoče očaral Medvedjev, ki bo na novi lestvici ATP skočil na tretje mesto. Nole, ki sploh še ni doživel poraza v polfinalu ali finalu OP Avstralije, mu je več kot vrnil komplimente. »Danilu bi rad vrnil lepe besede. Včasih sva preživela več časa skupaj, trenirala v Monte Carlu. V zadnjih letih me ne pokličeš več, me pa veseli, da misliš lepo o meni. Si super prijazen človek, ampak na igrišču eden najtežjih tekmecev, s katerimi sem se srečal. Samo vprašanje časa je, kdaj boš tudi ti osvojil grand slam. V tem ni dvoma, ampak prosil bi te, ali lahko še počakaš par let,« se je pošalil Đoković, ki se bo zdaj podal v lov za Federerjem in Nadalom, naslednja priložnost bo na pariškem pesku, kjer je Nadal podoben kralj kot on v Melbourne Parku. Kot na vlaku smrti Đoković se je zahvalil svoji ekipi, posebno je izpostavil trenerja Gorana Ivaniševića in Ulisesa Badia, slednji je imel ključno vlogo pri rehabilitaciji po poškodbi prepone, zaradi katere je bil vprašljiv nastop proti Milošu Raoniću v osmini finala. »Ta turnir je bil zame kot vlak smrti. Ko smo prihajali v Avstralijo, smo imeli mešane občutke zaradi covida-19 in karantene, ampak izteklo se je odlično, vsa čast organizatorjem, hvala tudi navijačem, ki stojite z nami,« je dejal Đoković, ki je bil poleti deležen kritik, potem ko je njegov turnir v Zadru brutalno končala korona. V ženski konkurenci je četrto zmago na grand slamih in drugo v Avstraliji slavila Naomi Osaka, ki je s 6:4 in 6:3 premagala Jennifer Brady.

