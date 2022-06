Na rajskem otoku s sanjskim vodstvom, Gajser spočit

Izleta v neznano se je lotila karavana najboljših motokrosistov s slovenskim asom Timom Gajserjem na čelu​. Svetovno prvenstvo v razredu MXGP je sicer že bilo v Indoneziji, nazadnje pred tremi leti, ko je Gajser dobil obe dirki, v Semarangu in Palembangu, toda zdaj se bo predstavilo povsem novo prizorišče Samota-Sambawa na otoku zahodna Nusa Tenggara, zgrajeno samo za letošnjo VN Indonezije.

Tropski otok z znamenitimi belimi plažami in raj za deskarje na valovih ni ravno običajno prizorišče bencinskih športov, zato so bila moštva pred velikim logističnim izzivom, kako tja pripeljati vso potrebno opremo. Slike iz Sumbawe, vzhodno od Balija, so zares impresivne, in pri Hondi, ki je na indonezijskem trgu glavna igralka, menijo, da bo to najbolj impresivno prizorišče v koledarju. Vse je zgrajeno po načrtih, ob progi, ki ima vso potrebno infrastrukturo, je velik prostor za festivalske dejavnosti, zato gre domnevati, da bo prišlo veliko ljudi in da bo vzdušje odlično.

101 točko prednosti ima vodilni Tim Gajser v razredu MXGP.

Gajser prihaja v odlični formi in dobre volje, z dekletom Špelo Motaln sta potovala ves dan in prispela včeraj zvečer. »Lepo se je vrniti v Indonezijo po treh letih. Zelo bo vroče, vlaga visoka. Proge ne poznam, razen s posnetkov, ki so zares zanimivi. Tudi časovna razlika bo igrala svojo vlogo, ampak zato smo šli na pot malo prej in upam, da se bom čim prej privadil, kolikor se da,« je z letališča sporočil štirikratni svetovni prvak, ki je pred dvema tednoma ubranil zmago na VN Nemčije in vodstvo povečal na 101 točko pred Jeremyjem Seewerjem (Yamaha).

Nemčija končala slab mesec

Zmaga je zanj prišla kot naročena, saj je imel prej tri slabše dirke. »S predstavo v Nemčiji sem zelo zadovoljen, pomenila je konec težkega meseca, ki se je začel s tisto virusno okužbo. Nikakor se nisem sestavil, vleklo se je vse skupaj, dejansko nisem bil stoodstoten. V Nemčiji se je vse sestavilo nazaj, zatem sem imel osem dni prosto. Trdo sem treniral in vsak dan se počutim boljše,« je lahko na les potrkal Tiga243, ki se nikakor ne strinja, da je odločitev o prvaku že padla.

»Čaka nas še osem dirk, 16 startov, prednost je res zelo udobna, ampak prezgodaj je za kalkulacije. Zagotovo si želim vsako dirko odpeljati, kot znam, in maksimalno uživati. To je cilj do konca sezone,« se na vsak izziv posebej osredotoča 25-letni šampion iz Pečk, ki si je za vikend s Špelo privoščil oddih na Krku in se odklopil od telefona.

Termin voženj bo običajen, 13.15 in 16.10, ampak za srednjo Evropo to pomeni 7.15 in 10.10, zato si bodo morali ljubitelji motokrosa na Slovenskem v nedeljo zjutraj naviti budilke.

Zaradi previsokih stroškov in zahtevne logistike tokrat ne bo Jana Pancarja, ki mu gre sicer zelo dobro v razredu MX2. Za VN Indonezije je v razredu MXGP prijavljenih samo 21 dirkačev, v MX2 le 17. Sprva je bil predviden dvojni spored tudi z dirko v Džakarti, a so jo pozneje prečrtali.