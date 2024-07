Na Bonifiki nad Realov DNK

Imeniten evropski teden je bil pravljičen uvod v 2. krog 1. SNL, v katerem je sinočnji dvoboj v Lendavi že označil enega od glavnih kandidatov za izpad. Nedeljski večerni derbi na Bonifiki bo vrhunec nepopolnega kroga: štajerski derbi je bil zaradi evropskih bitk Celja in Maribora preložen.

Domžale: Domžale – Mura (sobota, sodnik Alen Borošak, 20.15): Domžalčani so se v Ljudskem vrtu dolgo upirali in grozili Mariborčanom, na koncu pa ujeli najvišji poraz uvodnega kroga. Tudi za debitanta na trenerskem stolčku Erika Merdanovića je bila tekma prvovrstna učna ura za nadaljevanje sezone, v kateri mora predvsem uveljaviti nove domžalske prodajne upe. Brez tega pri Domžalčanih več ne gre. Pri Muri bo najbrž drugače, ko se bodo novi voditelji z glavnim vlagateljem »Stricom Samom« Georgom Juncajem utrdili, se bo začela redčiti vrsta domačih fantov. Pri prvi zmagi so imele stare domače sile še glavno besedo.

Tri zmage brez prejetega gola Izidi prvih tekem 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo: Olimpija – Polisja Žitomir 2:0 (Raul Florucz 57., Diogo Pinto 92.), Maribor – Universitatea Craiova 2:0 (Jan Repas 57., Arnel Jakupović 88.; rdeči karton: Denil Maldonado 31.), Zrinjski – Bravo 0:1 (Matic Ivanšek 16.). Povratne tekme bodo v četrtek.

Koper: Koper – Olimpija (nedelja, Bojan Mertik, 20.15): Je bila selekcija športnega direktorja Ivice Guberca in trenerja Oliverja Bogatinova tako uspešna, da bodo Koprčani bolj konkurenčni izstopajočemu trojčku Celje, Maribor, Olimpija in boljša od Bravove? Naloga bo zahtevna, po minuli neposrečeni sezoni, ki je pomenila dva koraka nazaj v primerjavi s tekmeci, si novega tekmovalnega nazadovanja na Bonifiki ne smejo privoščiti.

Že tako anemična navijaška vnema bi lahko bila še bolj šibka, ali kar je še najhuje, da bi se nogometni privrženci v velikem zavoju izogibali vpadnice mimo Bonifike. Koprčani oziroma prvi mož kluba Ante Guberac preprosto morajo upoštevati tudi okolje in »glas ljudstva« za bolj trdne temelje, ki omogočajo tudi tekmovalni vzpon. Olimpijin Španec Victor Sanchez že vbrizgava »Realov DNK«. Olimpija zmaguje in tekmuje brez sijaja. Najprijetnejše odkritje pa je vendarle Dino Kojić. Bili so in so še večji talenti tudi v njegovi bližini, a domači najstnik kaže fajterski duh.

Bravo: Bravo – Primorje eMundia (ponedeljek, Aleksandar Matković, 20.15): Evropski Bravo golov ne prejema, zabije pa enega. Doma bo treba igrati drugače in za gol več. Takšne preobrazbe ne zmorejo niti boljši in večji, zato bo treba vzeti v zakup tudi kakšen nepričakovan spodrsljaj sicer uglašenega in kompaktnega orkestra z več kot le odličnim posameznikom ali dvema. Možnosti, da bi Primorje presenetilo, so sicer minimalne, čeprav so se tudi Ajdovci naučili nekaj ob prvem gostovanju v Stožicah.