Miami še naprej ena najbolj vročih ekip lige, poglejte, kako je igral Dragić (VIDEO)

Slovenski košarkarje bil eden najbolj zaslužnih, da je njegova ekipa Miami Heat v severnoameriški ligi NBA v gosteh pri moštvu Chicago Bulls zmagala s 101 : 90. Dragić je namreč zgolj v zadnji četrtini dosegel 20 točk od svojih skupno 25 in pomagal Vročici do devete zmage na zadnjih desetih tekmah.je proti svoji nekdanji ekipi, za Bike je igral svojih prvih šest sezon v ligi NBA, zbral 28 točk, skupaj z Dragićem pa sta poskrbela, da je Miami, lanski finalist lige NBA, še naprej ena najbolj vročih ekip lige.Zmagali so tudi Denver Nuggets, katerih član je Slovenec, saj so bili za peto zaporedno slavje tokrat s 103 : 102 boljši od moštva Memphis Grizzlies. Glavni junak Zlatih zrn na tekmi v Memphisu je bil, ki je k zmagi prispeval 28 točk, 15 skokov in sedem podaj, medtem ko Čančar tokrat ni dobil priložnosti.