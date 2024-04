Mesto luči se močno sveti

Odbojka, tako moški kot ženski turnir, bo ena od najbolj privlačnih športnih panog na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu. Toda na to tekmovanje se je treba najprej uvrstiti, slovenska moška izbrana vrsta se še ni, a je v francoski prestolnici že 99-odstotno. O zadnjih odbojkarskih potnikih na OI, poleg že uvrščenih, bo odločala letošnja liga narodov, kjer bodo branili oziroma nabirali točke za svetovno jakostno lestvico.

Slovenija kotira na sedmem mestu, francosko mesto luči in prva udeležba na OI se ji zares močno svetita. Zadnji turnir rednega dela lige narodov, na katerem bodo dokončno žigosali potne liste izbrancem za olimpijado, bo od 18. do 23. junija v Ljubljani. V Stožicah se bodo trudili Slovenija, Poljska, Italija, Srbija, Argentina, Kuba, Bolgarija in Turčija.

Mednarodna odbojkarska zveza je slovenski federaciji kot dobri prirediteljici (gostila je že EP in SP) ponudila triletno organizacijo turnirjev LN, to velja za leta 2025, '26 in '27. Odbojkarska zveza Slovenije pod vodstvom predsednika Metoda Ropreta zdaj proučuje ponudbo, ki pa zajema tudi plačilo finančne pristojbine mednarodni zvezi FIVB.

V mislih le Pariz

In kolikšna je višina pristojbine? »Ta čas so številke še relativno visoke in jih morda glede na status pogodbe v tem trenutku, ki je vendarle še zaupen, ne bi razkrival,« omenja predsednik OZS. K razmišljanju, kako se bo prirediteljem finančno izšlo s temi tremi turnirji, morebiti pripomore tudi pomladitev slovenske reprezentance po olimpijskih igrah, kako močan bo torej v naslednjih letih tekmovalni naboj.

»Sam na stvari gledam z drugačnega zornega kota. Morebiti pa je organizacija tovrstnih turnirjev doma lahko tudi motiv za nekatere od teh fantov, da morda še za kakšno leto ali dve podaljšajo svojo kariero in s tem nekako zmehčamo ta prehod in prenos odgovornosti s starejših na mlajše. In s tem, da tudi v tekmovalnem pomenu ne bi ta nihanja bila prevelika,« je nadaljeval Metod Ropret.

Igralce pa vodi trener, selektor oziroma odgovoren strokovnjak. S koncem olimpijskih iger pa poteče pogodba zdajšnjemu slovenskemu selektorju Gheorgheju Cretuju.

»To je nesporno. Pogodba je časovno omejena, po olimpijskih igrah bomo ocenili, kako naprej. Vsi skupaj ste videli, da prevzema zelo zahtevno trenersko vlogo v Bełchatówu pri klubu Skra. Moram reči, da se ne pogovarjamo o ničemer drugem kot le o tistem, kar je zdaj pred nami. Vse naši misli so usmerjene v tisto, kar je naš glavni cilj, za vse drugo bo dovolj časa pozneje. Da bi koga omejevali od dvojne vloge, reprezentančnega in klubskega trenerja, takšne klavzule pa sami nimamo,« je sklenil predsednik OZS Metod Ropret.