Mariboru se je na žrebu nasmehnila sreča

Nogometaši Maribora bodo v kvalifikacijah lige prvakov v sezoni 2022/23 v prvem krogu igrali z beloruskim Šahtjorjem iz Soligorska, je danes odločil žreb na sedežu krovne zveze Uefe v Nyonu. Prve tekme v uvodnem krogu kvalifikacij bodo 5. in 6. julija, povratne pa 12. in 13. julija.

Obenem pa je Mariborčanom dodaten žreb namenil še status morebitnega srečnega poraženca: zaradi neenakega števila klubov v kvalifikacijah v obeh poteh elitnega tekmovanja so namreč izžrebali dva para, iz katerih poraženec ne bo izpadel v kvalifikacije za konferenčno ligo, temveč bo vseeno napredoval v naslednji krog teh kvalifikacij. Ta srečna para sta Helsinki – RFS in Maribor – Šahtjor Soligorsk.

»Nedvomno zahteven in spoštovanja vreden nasprotnik, ampak v Evropi na tej ravni ni lahkih ovir. Treba je dočakati dvoboj ustrezno pripravljen, zbrati vse informacije. Včasih si v takšnih primerih želimo, da je prva tekma v gosteh, pri njih je specifična situacija in bodo morali igrati na nevtralnem terenu. Toda zanima nas le tekmovalni del, Belorusi so v ritmu rednega igranja, kar v tej fazi lahko pomeni določeno prednost, nikakor pa jim ne prinaša vloge favorita. Pomembno je, da mi naredimo svoje na najboljši način. Čaka nas velik izziv, toda verjamemo v napredovanje,« je za spletno stran kluba dejal športni direktor Marko Šuler.

Zmagovalci prvega kroga kvalifikacij bodo napredovali v naslednji krog, poraženci z izjemo obeh srečnežev pa se bodo poskušali prebiti v konferenčno ligo. Slovenski prvaki so imeli sicer status nosilca v prvem bobnu, od tekmecev (črnogorska Sutjeska Nikšić, Šahtjor, kazahstanski Tobol, armenski Pjunik in Tirana) pa so nato dobili belorusko ekipo.

Skupno je bilo v žrebu 29 klubov, razdeljenih v tri kakovostne bobne, švedski Malmö je za nasprotnika dobil zmagovalca predkvalifikacij.

Mura v kvalifikacijah konferenčne lige z Moldavci, Olimpija z Luksemburžani

Slovenska nogometna kluba Mura in Olimpija pa sta dobila tekmeca v prvem krogu kvalifikacij evropske konferenčne lige. Olimpija bo igrala z luksemburškim Differdangejem, Mura pa z moldavskim klubom Sfintul Gheorghe, je določil žreb na sedežu krovne zveze Uefe v Nyonu.