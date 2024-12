Praznični nogometni vrtiljak se v Angliji ne ustavlja, danes bodo še tri tekme in na novega leta dan bosta 19. krog sklenila londonska rivala Brentford in Arsenal. Konec leta 2024 bo ostal v najslabšem spominu branilcem naslova prvaka iz Manchester Cityja, ki so pred vstopom v 2025 vendarle ugledali žarek upanja. 22 dniin pet tekem je trajal strelski post Erlinga Haalanda. Manchester City je v novembru in decembru zašel s poti in padel v črno luknjo, na 13 tekmah je zmagal samo enkrat in doživel devet porazov. Za vodilnim Liverpoolom je zaostal za toliko, kolikor jih je ločilo od cone izpada...