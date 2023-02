Luka Dončić po virtuoznem plesu je odšepal

Vse je kazalo, da se bodo lahko košarkarji Dallasa brezskrbno odpravili na krajšo turnejo v ligi NBA s petimi tekmami v gosteh. Proti New Orleansu so pet minut pred polčasom vodili z 31 točkami prednosti, Luka Dončić pa je uprizoril še en čarobni ples ter že v prvi četrtini zbral 21 točk, 6 skokov in 3 asistence. Nato so se stvari nenadoma zalomile. Slovenski as se je poškodoval in teksaška zasedba je s težavo iztržila zmago s 111:106 proti moštvu, ki je okusilo deseti zaporedni poraz.

Zmajeval z glavo

Po slabih petih minutah igre v drugem polčasu, pri vodstvu domačega Dallasa z 81:54, je gledalcem na tribunah zastal dih. Dončić je odločno prodrl pod koš in se pripravil na met prek litovskega centra Jonasa Valančiunasa, ko mu krilo gostov Brandon Ingram (26 točk, 9 skokov in 7 asistenc) s strani zadržal žogo na visoko stegnjeni desnici in ga vrgel iz ravnotežja. Ljubljančan je trdo pristal na desni peti in poskušal nadaljevati tekmo, a se že po pol minute igre spogledal s trenerjem Jasonom Kiddom in zmajeval z glavo. Počasi je odkorakal v slačilnico, saj se je večer zanj končal že po 23 minutah na parketu, med katerimi se je izkazal z 31 točkami ob metu iz igre 12:19 (za tri 2:7), prostih metih 5:8, 8 skokih in 4 asistencah.

»Videli bomo, kako se bo Luka počutil po prespani noči. Ne glede na potek tekme pa je bilo jasno, da se tokrat ne bo mogel vrniti na parket,« je pojasnil Kidd, ki si je delno oddahnil šele po izteku igralnega časa. Brez Dončića je namreč Dallas v preostanku tekme zaostal s 27:49, New Orleans pa se mu je ob vstopu v zadnjo minuto približal na pičle tri točke. Vsi v dvorani so se hkrati zavedali, da si je slovenski zvezdnik pred tednom dni zvil levi gleženj in moral prisilno počivati, prav tako, da si je v preteklih letih trikrat poškodoval desni skočni sklep; nazadnje januarja lani. V tej sezoni je sicer izpustil le šest celih tekem od skupno 53, toda Teksašani so klonili v vseh šestih.

Čančar je opozoril nase

Košarkarji Denverja so medtem potrdili odlično formo z 19. zmago v zadnjih 24 nastopih in prvo mesto v zahodni konferenci. Tokrat so s 134:117 ugnali branilca naslova Golden State (naslednjega Dallasovega tekmeca) s 33 točkami Jamala Murrayja ter 22 točkami, 14 skoki in 16 asistencami Nikole Jokića, ki se lahko pohvali že s 17 trojnimi dvojčki v sezoni; Dončić je drugi z 10. Pomemben delež je prispeval slovenski reprezentant Vlatko Čančar. Drugič v prvenstvu je dobil priložnost v začetni peterki Denverja in jo dobro izkoristil. Z metom iz igre 7:10 (za tri 3:4) je dosegel 17 točk, dve manj od svojega osebnega rekorda v ligi NBA, dodal pa še po 3 skoke in asistence. »Zakaj sem bil tako učinkovit? Bil sem pač najslabši igralec v peterki in obramba ni tako pazila name,« je skromno pojasnil 25-letni Koprčan.