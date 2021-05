Ljubljansko-mariborski obračun ni postregel z zmagovalcem

Nogometaši Olimpije in Maribora so se v 33. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0:0.



Prvenstvo je tako še naprej povsem odprto, saj ima Olimpija tri kroge pred koncem dve točki prednosti pred Mariborom in tri pred Muro.



Do konca sezone Olimpijo čakajo še gostovanje v Celju pri branilcu naslova, ki se tej sezoni bori za obstanek, domača tekma s Taborom in mestni obračun na Žaku z Bravom. Maribor pa bo igral doma proti Gorici, gostoval v Kopru, za konec pa igral še doma z Muro. Sobočane, ki še niso bili prvaki, čakata ob tekmi z Mariborom še gostovanje v Kidričevem in domača tekma z Domžalami.

