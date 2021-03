Serija kolajn se nadaljuje: bronasta še Nika Križnar

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu so se smučarske skakalke preselile na večjo skakalnico, znova pa se Slovenija veseli kolajne. Osvojila jo je Nika Križnar, vodilna v svetovnem pokalu, ki je bila po prvi seriji na drugem mestu, v finalu pa osvojila bron.



To je zgodovinska kolajna, prvič so namreč skakalke na svetovnem prvenstvu nastopile tudi na veliki napravi. »Uspela sta mi dva vrhunska skoka, včeraj še ni tako kazalo. Res sem si želela to kolajno. ne vem, kaj naj rečem, tako sem vesela,« je za Tv Slovenija dejala vedno nasmejana športnica, medtem ko so jo oblivale solze sreče.



Zlato je osvojila Norvežanka Maren Lundby, srebro pa Japonka Sara Takanaši.



Svetovna prvakinja z male naprave Ema Klinec je imela v prvi seriji smolo z razmerami, in bila sedma, v finalu pa znova eksplodirala s kar 139,5 m in končala na šestem mestu.



V finalu sta nastopili tudi preostali dve Slovenki; Urša Bogataj, ki je bila po polovici tekme deseta, je končala na 11. mestu, Jerneja Brecl pa je v finalu popravila napako iz prve serije in z 18. napredovala na 16. mesto.



Slovenke tako prvenstvo pod Senčno goro zapuščajo kar s tremi kolajnami.

