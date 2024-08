Kauzer po sumljivi sodniški odločitvi brez finala OI: Sramota je, da sem del takega športa

Slovenski kajakaš Peter Kauzer se v slalomu na divjih vodah na olimpijskih igrah v Parizu ni uvrstil v finale, ki bo ob 17.30. Na svojih petih OI je prišel do cilja s časom, ki bi mu zagotovil finale, vendar so mu sodniki naknadno dosodili zgrešena osma vratca in je zaradi petdesetih sekund pribitka pristal na 18. mestu med 20 polfinalisti.

Štiridesetletni Kauzer, peti na svetovni lestvici, je pred sodniško odločitvijo dobro nastopil v zgodnjem delu. Startal je sedmi po vrsti, ko je vodil Avstrijec Felix Oschmautz.

Tako kot kanuistu Benjaminu Savšku je na olimpijskih igrah v Parizu tudi kajakašu Kauzerju usodo krojila sporna sodniška odločitev. V slovenskem taboru se odločitvi čudijo, nihče ne ve, kaj je storil napačno. To lahko le predvidevajo, najbolj verjetno pa je, da ni pravilno prepeljal osmih vrat, ki jih je premagal po tem, ko je sklonil glavo. »Ne vem, kaj mi očitajo. Sodniki se nočejo pogovarjati, nočejo pokazati, kaj sem storil narobe. Prepričan sem, da je bilo vse po pravilih,« meni še nikoli bolj razočarani Hrastničan, ki je že na nekaterih prejšnjih olimpijadah in tudi na drugih večjih tekmovanjih doživel razočaranja, a tako velikega še nikoli. Velikokrat je po tekmovanjih kazal svojo jezo, tako čustvenega, kot je bil tokrat, pa se ga do zdaj ni dalo videti. Pogovorov z novinarji ni mogel dokončati, saj so ga prej premagale solze. »Sramota je, da sem del takega športa v takih položajih. Očitno, če iskreno in na glas poveš, da je sojenje včasih nepravično in da se reči dajo izboljšati, te to na koncu tepe po glavi,« Kauzer vidi razlog, zakaj je v nemilosti in zakaj je dobil kazen. »Ni bilo prvič, prav zaradi tega sem še bolj ogorčen. Če sodijo, naj sodijo vsem isto, ne pa da enim nekaj sodijo, drugim pa ne. Očitno, če si preglasen, te očitno na ta način kaznujejo. Držijo roko nad tabo,« je prepričan dobitnik srebrne olimpijske kolajne iz Ria 2016.

V prvem delu je bil hitrejši od Avstrijca, v spodnjem pa je imel nekaj težav, predvsem pri sedemnajstih protitočnih vratcih. V cilju se je ura ustavila pri 97 stotinkah zaostanka za Avstrijcem, kar bi takrat bilo dovolj za drugo mesto, s časom pa bi se prebil v finale.

A sledil je pribitek zaradi ocene sodnika, da je zgrešil osma vratca. Odločitev je sprejel z začudenjem. Po tekmi pa je najstarejši slovenski športnik v Parizu za Val 202 dejal, da se z oceno sodnikov ne strinja.

Oschmautz je bil na koncu četrti. Najboljši je bil olimpijski prvak iz Ria Britanec Joseph Clarke, drugi Nemec Noah Hegge, tretji domačin Titouan Castryck.

Branilec olimpijskega zlata iz Tokia 2021 Čeh Jiri Prskavec je bil šesti.

Hrastničan je kolajno na OI že osvojil, v Riu de Janeiru leta 2016 je bil drugi. Želel si je še ene, a je bil pri napovedih pred nastopom previden.

V kvalifikacijah ni navdušil, v hudi pripeki se ni dobro počutil, a zaradi tega se ni posebno obremenjeval. Zavedal se je, da ga čaka nova tekma, želel si je predvsem to, da v cilj pride s čim manj napakami. Njegovo peto olimpijsko usodo – po tekmi je za Val 202 povedal tudi, da bodo to njegove zadnje igre – pa so zapečatila osma vratca.