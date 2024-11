Jutri prvaki Celjani gostijo vodilne Ljubljančane

V uvodnem novembrskem paketu tekem bo v 14. krogu 1. SNL vrhunec nedeljski derbi v Celju z gostovanjem Olimpije. Ta bo predvsem dan D za branilce naslova, ki že imajo pet točk zaostanka. Mariborčani bodo že danes gostili najbolj razigrane v zadnjih krogih Radomljane. Domžalčani za vrnitev v bitko za obstanek gostijo Ajdovce, jutri pa v Spodnji Šiški gostujejo Sobočani.

365 dni je od zadnje Olimpijine zmage proti Celju. Lanskega 5. novembra je bila v Celju boljša z 1:0.

Domžale: Domžale – Primorje (sobota, sodnik Aleksandar Matković, 15): Domžalski izkupiček v dvobojih z moštvih, ki so v krogu kandidatov za obstanek, je nič točk. Še najbližje so ji bili prav proti Ajdovcem. Glavno vprašanje je, ali premorejo dovolj kakovosti? Da, toda najprej bo treba vzpostaviti red na igrišču. To pa je naloga za trenerja Dejana Dončića, ki nered predhodnika nikakor ne more spraviti v red. Ko ga bo, in za ceno še kakšnega poraza ali višjega zaostanka, se bo lahko začela misija obstanek.

V odsotnosti Josipa Iličića bo El Arabi Soudani osrednji mož Mariborčanov. FOTO: NK Maribor.com

Maribor: Maribor – Kalcer Radomlje (Denis Šabanagić, 17.30): Ne le pokalna hoja po robu prepada, tudi splošna podoba vijoličnih pod taktirko Boštjana Cesarja nakazuje trpljenje, dokler reprezentančni rekorder ne bo ujel ritma in uglasil svoje zamisli z igralci. Za zdaj težave rešujejo vrhunski posamezniki. Toda ne kaže se zanašati na veterana El Arabija Soudanija, ki je lahko hitro na seznamu poškodovanih. Na seznamu manjkajočih bo drugi ključni igralec, ali prvi, in še en veteran Josip Iličić. Res je, igra brez njega bo hitrejša, bolj tekoča, toda navijači v Ljudskem vrtu bi radi videli tudi privlačne predstave in poteze, ne le mučne igre za točke. Radomljani prihajajo naviti, igrivi in razpoloženi, niti pokalni poraz z zeleno-belimi jim ni »odrezal krila«. Lovijo že peto zaporedno ligaško zmago. V Ljudskem vrtu so že znali presenetiti.

Ljubljana: Bravo Kostel – Mura (nedelja, David Šmajc, 13): Oboji so izgubili ritem in točke, zaradi česar so zaostali za vodilno četverico. Ali je Šiškarjem že pošla sapa ali pa plačujejo davek za krajšo klop? Eno in drugo, toda prav hitro so za najboljše lahko znova nebodigatreba tekmeci. Sobočani še ne sodijo mednje, a so podobni: za vrh še preslabi, za nagajanje pa vselej pripravljeni.

Victor Sanchez in Albert Riera sta trenerja različnih filozofij, a obe sta uspešni. FOTO: Matej Družnik

Celje: Celje – Olimpija (Bojan Mertik, 15): Termin ni najboljši, Celjani gredo v četrtek v Sevillo, Ljubljančani v Helsinke, povrhu peklenski teden zaokrožujejo z velikim derbijem v Stožicah. A boljšega derbija, ki še ni usoden, ta trenutek SNL ne more ponuditi. Dva najboljša, ali vsaj najbolj usposobljena trenerja, Španca z izjemnim nogometnim poreklom, različnih igralnih filozofij in značajem, celjski Albert Riera in ljubljanski Victor Sanchez, sta dodana vrednost in tudi moža, ki sta ambasadorja SNL po Evropi. Jezični Riera je že po senzacionalnem porazu proti Radomljanom jasno izzval starejšega kolega. »Premagali bomo Olimpijo,« je bil drzen. Sanchezov odgovor je bil bolj diplomatski, a prefinjeno sporočilen. »To je priložnost, da povečamo prednost,« je povedal Madridčan. Kdo je lahko bolj optimističen? Riera ima boljše posameznike, Sanchez uglašen in discipliniran orkester. Celje ima strelca Armandasa Kučysa, mojstra Svita Sešlarja in luknjičasto obrambo, Olimpija izstopajočega posameznika Raula Florucza in neprebojno obrambo. Užaljeni ali jezni, zagotovo pa je sebični Aljoša Matko lahko Rierin adut, Sanchezov pa še en Španec Alex Blanco.

Lendava: Nafta – Koper (Denis Halilović, 17.30): Lendavčani so iz tekme v tekmo bolj kompaktni in tekmovalni, a še daleč od moštva, ki ima silo in znanje za samozavesten lov na zmago. Bliže ji bodo, če bodo Koprčani v tekmo, ki jim lahko veliko prinese, šli znova mehko in brez lakote po zmagi. To se jim prepogosto dogaja. V pokalni srhljivki v Biljah so imeli Koprčani znova interni dvoboj s sodniki. Vsaj preživeli so, a so dobili opozorilo, da naj se pazijo, »napakam« se nikoli ni mogoče izogniti.