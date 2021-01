Hud udarec za McGregorja, sol na rane vtrl Habib (VIDEO)

je v drugi rundi dvoboja UFC 257 v Abu Dabiju nokavtiral. Irec, ki se je v oktagon vrnil po letu dni premora, je bil dominantnejši do trenutka, ko je sledila serija udarcev Američana, nato pa je bilo vsega konec»Ne moreš biti dober, če si neaktiven. Noga je postala neaktivna, poleg tega pa jo je Dustin razbil s svojo nizko brco,« je razočaran dejal McGregor, a dodal: »Seveda se bom vrnil.«»Srečen sem in zadovoljen, ko se pogledam v ogledalo,« pa je po zmagi dejal Poirier, ki se je tako McGregorju maščeval za poraz v prvi rundi leta 2014.Oba borca sta za nastop v Abu Dabiju dobila rekordna honorarja; McGregor bo na račun prejel pet milijonov dolarjev, Poirier pa milijon.Finančna injekcija je vsaj majhen obliž na rano poraza, a je takoj po dvoboju sol vanjo vtrl. Upokojeni Rusi je McGregorja premagal leta 2018, po dvoboju pa je prišlo do vsesplošnega pretepa. »To se zgodi, ko zamenjaš svojo ekipo, zapustiš partnerje za trening, zaradi katerih si postal šampion in treniraš z majhnimi otroki, daleč stran od realnosti,« mu je sporočil.