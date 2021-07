Gogi bo vstal zgodaj, da bo navijal za košarkarje

Stoodstotno sem prepričan, da je cilj naše reprezentance olimpijska medalja, saj so že v kvalifikacijah v Litvi, posebej pa na uvodni tekmi z Argentino v Tokiu, dokazali, da so dovolj kakovostni, pravi nekdanji reprezentant Goran Dragić.



Čeprav ima danes še nekaj obveznosti in ne bo mogel hitro v posteljo, verjame, da zjutraj ne bo imel težav z zgodnjim vstajanjem ter da si bo ogledal svoje nekdanje soigralce in brata. Ob tem proti gostiteljem olimpijskih iger Japoncem pričakuje lepo zmago in čim lepšo košarko.



Tudi po uspešnem začetku olimpijskega turnirja Gogi ne obžaluje, da ga ni v japonski prestolnici, saj se je že pred štirimi leti odločil za zaključek reprezentančne poti, predvsem zaradi zdravstvenih težav.

Navijač številka ena

»Tega nikoli nisem skrival in menim, da sem bil dovolj korekten do zveze in navijačev, da sem to povedal že pred takratnim evropskim prvenstvom. Zdaj je čas za ostale, ki so si sodelovanje na olimpijskih igrah tudi priborili in ne bi bilo pošteno do njih, če bi se vrnil in morda komu prevzel mesto,« je dodal košarkar, ki si že nekaj let kruh služi v ameriški ekipi Miami Heat.



Kot je še dodal, je navijač številka ena slovenske košarkarske reprezentance, poleg tega pa si želi, da bi medaljo osvojil njegov brat Zoran, ki ga na zmagovitem evropskem prvenstvu, kjer so osvojili evropski prestol, ni bilo zraven.

