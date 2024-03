Dvornik dosegla svoj najboljši rezultat, Shiffrin po prisilnem počitku do 96. zmage

Mikaela Shiffrin je zmagala na predzadnjem slalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Areju. Američanka je slavila na prvi tekmi po prisilnem počitku zaradi poškodbe. Prišla je do že 96. zmage v karieri. V finalu so nastopile tri Slovenke. Najboljša Slovenka 23-letna Neja Dvornik je z devetim mestom prišla do uvrstitve kariere.

Andreja Slokar je slalom na Švedskem končala na 18. mestu, Ana Bucik je slovenske nastope zaokrožila na 21. mestu.

Na startu je bila znova Shiffrin, ki je nastopila na svoji prvi tekmi po 44 dneh. Pred skandinavsko etapo je ameriška šampionka nazadnje v svetovnem pokalu tekmovala 26. januarja, ko si je pri padcu na smuku v Cortini d'Ampezzo poškodovala vez v levem kolenu.

Shiffrin je z zmago na slalomu pred koncem sezone še osmič osvojila slalomski kristalni globus. To je bil njen že 16. kristalni globus. V svoji zbirki ima ob petih velikih za skupno zmago sezone, še dva veleslalomska in enega superveleslalomskega.

Sloviti Ingemar Stenmark je v seštevkih sezone osemkrat slavil v slalomski razvrstitvi in osemkrat v veleslalomski, bil je tudi trikrat na vrhu seštevkov.

Slalom v Areju je na drugem mestu končala Hrvatica Zrinka Ljutić, ki je za Shiffrin zaostala velikih 1,24 sekunde, tretja je bila Švicarka Michelle Gisin (+1,34).

Na slalomskem finalu sezone 16. marca v Saalbachu bosta od Slovenk nastopili Andreja Slokar kot 18. v slalomskem seštevku zime in Neja Dvornik, ki je v razvrstitvi discipline prišla do 21. mesta. Bucik je na 27. mestu seštevku slaloma izpadla iz petindvajseterice tekmovalk, ki lahko tekmujejo na finalnem slalomu sezone.