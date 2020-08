Dragić kazal zobe, prvaki vzeli plen

V finišu nesrečni trenutki

Nadaljevanje lige NBA (še) ni prineslo sreče slovenskim košarkarjem.se po poškodbi stopala verjetno niti ne bo vrnil v Denverjevo zasedbo.je v dveh tekmah v orlandskem mehurčku zbral 68 točk, 21 skokov in 21 asistenc, a ni dočakal Dallasove zmage.pa je po solidni predstavi in uspehu nad Denverjem zablestel proti Torontu, vendar s tretjo najučinkovitejšo predstavo v sezoni (25 točk, po 5 skokov in asistenc) in 20 točkami v drugem polčasu ni mogel preprečiti poraza Miamija s 103:107. Toronto Raptors je edini kanadski klub v ligi NBA od leta 2001, ko se je franšiza Vancouver Grizzlies preselila v Memphis. Mnogi Američani zato še vedno zviška gledajo nanj, čeprav je po uvodnih težavah začel nizati vse večje uspehe. Pravega spoštovanja mu ni prinesel niti lanski naslov prvaka, skeptiki so takrat ocenili, da se bo zgodba hitro sesula po odhodu junaka finala z Golden Statom,k LA Clippers, in nekdanjega Olimpijinega krilak LA Lakers. Toda košarkarje trenerja, ki je med letoma 1995 in 2006 nabiral izkušnje v Angliji in Belgiji, zdaj najdemo na drugem mestu v vzhodni konferenci s tretjim najboljšim izkupičkom v prvenstvu (48:28) za Milwaukeejem in LA Lakers. Od 15. januarja so dobili kar 23 od 27 tekem in so najuspešnejši med vsemi. In ne le to: v zadnjih treh sezonah se lahko pohvalijo z najvišjim odstotkom zmag v ligi NBA (71,6) in najboljšo razliko v koših. »Ob prvih dveh soočenjih v sezoni smo sicer obakrat premagali Toronto, vendar vedno znova opozarja tekmece, da je še vedno prvak,« je po zelo zanimivi tekmi poudaril Dragić, ki je bil pred tekmo na seznamu vprašljivih, saj so ga mučili krči v zgornjih hrbtnih mišicah. Slednjič pa je bil najzaslužnejši, da je Miami po zaostanku 17 točk sredi tretje četrtine v naslednjih enajstih minutah odgovoril z nizom 41:21 in si priigral prednost treh točk.Ljubljančan je med svojo 28-minutno epizodo zadeval trojke (na koncu 3:7), odločno prodiral (met za dve 6:7) in zadeval proste mete (4:5), ko se je dve minuti pred koncem tekme vrnil v igro, pa je zagrizel na vso moč, da bi s soigralci izničil zaostanek 96:102. Primanjkljaj je prepolovil krilos trojko, Dragić pa je najprej izsilil osebno napako v napaduin 41 sekund pred iztekom igralnega časa dosegel še en koš iz prodora za 101:102. Takrat so se zanj začeli nesrečni trenutki. Zgrešil je dodatni prosti met, kar je bil Miamijev edini zgrešeni poskus od skupno 16, nato pa je dvakrat neuspešno poskušal sodelovati z. Izgubljeni žogi najdražjih adutov floridske vročice (Butler v tej sezoni zasluži 32,7 milijona dolarjev, Dragić 19,2) sta dokončno prevesili tehtnico na stran Toronta, pri katerem je blestel VanVleet. Le 185 cm visoki branilec iz Rockforda v ZDA, ki se pred prihodom v ligo NBA sploh ni znašel med 60 izbranci nabora 2016, je dosegel 36 točk (za tri 7:12) in za dve točki izboljšal svoj strelski rekord med elito. Krilni centeriz Kameruna mu je pomagal z 22 točkami, medtem pa je bil drugi strelec Miamija Kanadčan, prav tako krilni center. »Če bi nekoliko bolje izpeljali akcije, bi lahko tudi zmagali, a ne smemo pozabiti, da ima Toronto najboljšo obrambo v prvenstvu. Pozitivno je, da smo nadoknadili razliko 17 točk, toda vprašati se moramo, zakaj smo si jo nakopali in zakaj smo nato znova popustili,« je razmišljal Dragić, potem ko je četrtič v sezoni dosegel 25 točk. Največ, 29 in 27, jih je natresel Portlandu.