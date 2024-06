Dončić Sloveniji sporočil: »Komaj čakam, da spet zaigram« (VIDEO)

Po torkovem uspešnem testu, ko se je Litvi slovenska košarkarska reprezentanca oddolžila za poraz v nedeljo v Kaunasu, varovance selektorja Aleksandra Sekulića v petek ob 20. uri čaka še generalka proti Braziliji. V novem slovenskem dresu bo zaigral tudi Luka Dončić.

V nedeljo pot v Pirej

Slovenska reprezentanca bo drugo zaporedno uvrstitev na olimpijske igre med 2. in 7. julijem lovila v grškem Pireju. Nastopila bo v skupini s Hrvaško in Novo Zelandijo - v drugi skupini so Grčija, Egipt in Dominikanska republika, na OI pa se bo uvrstila le zmagovalka turnirja.