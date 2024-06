To smo čakali: Dončić v Ljubljani že pozdravil reprezentančne kolege (VIDEO)

Poročali smo že, da se je naš as Luka Dončić, po dolgi in uspešni sezoni NBA, pred dnevi vrnil v Slovenijo.

Dončić se je danes v Ljubljani priključil reprezentanci in bo igral za Slovenijo v kvalifikacijah za olimpijske igre, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Šest dni pred odhodom na olimpijski kvalifikacijski turnir v Grčijo je reprezentanca tako v polni igralski zasedbi. Soigralcem se je namreč pridružil tudi Luka Dončić, so ob tem zapisali na Košarkarski zvezi Slovenije (KZS).

Slovenski košarkarji se bodo v torek na drugi pripravljalni tekmi v ljubljanskih Stožicah še drugič pomerili z Litvo. Prvi obračun v litovski prestolnici se je končal z zmago gostiteljev z 92:86.

Ne glede na razplet, je slovenski strokovni štab dobil odgovore na določena vprašanja ob izteku drugega tedna priprav, so zapisali pri KZS. Dokončno sta se po poškodbah, zaradi katerih sta izpustila minulo sezono, vrnila Vlatko Čančar in Edo Murić.

Tega se zavedajo tudi košarkarji, ki tako v zadnjih teden pred odhodom v Pirej vstopajo izredno motivirani. Ti bodo močnejši še za Dončića, ki se je po petkovi vrnitvi v domovino odlično razpoložen pridružil soigralcem.

»Končno smo kompletni«

Selektor Aleksander Sekulić ima tako na seznamu petnajst košarkarjev, potnike za Grčijo pa bo določil tik pred odhodom na olimpijski kvalifikacijski turnir. »V Vilni smo v dobrem vzdušju proti kakovostni ekipi prikazali dokaj dobro igro. Mislim, da smo videli kar nekaj dobrih stvari, tudi to, kaj moramo izboljšati oziroma popraviti. Vsekakor igramo lahko še precej bolje. Želeli smo videti predvsem Neba ter Čančarja in Muriča. Odziv je bil dober. Kot tudi ostalih košarkarjev, ki so stopili na parket. Vsi so dokazali, da si zaslužijo slovenski dres,« je za KZS dejal Sekulić.

»Končno smo kompletni in zdaj se lahko priprave začnejo. Veseli me, da se je Luka pridružil ekipi, tako kot je obljubil po konferenčnem finalu v Minneapolisu. Očitno je v dobrem zdravstvenem stanju, saj je bil njegov edini pogoj prav to, da bo fizično dobro pripravljen,« je danes na treningu reprezentance v Stožicah povedal predsednik KZS Matej Erjavec.