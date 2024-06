Slovenija do lepe zmage v Stožicah. Gledalci našega prvega zvezdnika še niso dočakali

Slovenska košarkarska reprezentanca je v pripravah na olimpijske kvalifikacije odigrala drugo prijateljsko tekmo in se Litvi oddolžila za poraz v nedeljo v Kaunasu. Pred 8500 gledalci v Stožicah je zmagala s 70:68

Slovenija bo do odhoda v Pirej v nedeljo odigrala še eno prijateljsko tekmo, in sicer se bo v petek ob 20. uri v Stožicah pomerila z Brazilijo. Za razliko od danes bo slovenski dres v petek oblekel tudi prvi zvezdnik Luka Dončić, ki se je reprezentanci pridružil šele v ponedeljek.

Slovenija bo na kvalifikacijskem turnirju za OI igrala s Hrvaško (2. 7.) in Novo Zelandijo (4. 7.), v primeru uvrstitve v polfinale pa jo nato čakajo Grčija, Dominikanska republika ali Egipt. V Pariz bo napredovala le najboljša reprezentanca.

Medtem ko je bil za Slovenijo to šele drugi test, so jih Litovci skupaj opravili že pet in prvič izgubili. V Ljubljani je nastopil tudi njihov prvi zvezdnik Domantas Sabonis.

Luka Dončić ni igral FOTO: Jože Suhadolnik

Litva bo mesto v Parizu iskala v San Juanu na Portoriku v družbi Mehike, Slonokoščene obale, Italije, Bahrajna in gostitelja turnirja. Na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiu Litovci niso nastopili, saj so jih v finalu kvalifikacijskega turnirja v Kaunasu 2021 premagali prav Slovenci.

Za razliko od nedeljske tekme, ko je bila Litva vseskozi v prednosti in na koncu zmagala za šest točk, je bila tokrat zasedba Aleksandra Sekulića bolj enakovredna. Sredi zadnje četrtine je sicer zaostajala 54:61, a se je s koši Gregorja Hrovata, Vlatka Čančarja in Klemna Prepeliča vrnila v igro (63:62).

V zaključku tekme je Aleksej Nikolić zadel ključno trojko za 68:64, Klemen Prepelič pa je dodal dve točki iz polaganja za končni rezultat 70:68.

Klemen Prepelič je bil prvi strelec Slovenije s 15 točkami (met 4:12, trojke 0:7), po devet točk pa so dodali Aleksej Nikolić (met 3:7), Josh Nebu (6 skokov) in Gregor Hrovat (trojke 1:3).