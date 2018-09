Šok za zvezdnika, Ronaldo zapustil igrišče v solzah

AP Bale prav nič ne pogreša Ronalda. FOTO: AP

Ajax povozil AEK

LJUBLJANA – Nogometaši Reala, ki so maja v Moskvi z zmago nad Liverpoolom še tretjič zapored osvojili ligo prvakov, so bili boljši od Rome s 3 : 0. Špance je v vodstvo popeljalob izteku prvega polčasa, povišal pa je v nadaljevanjuje v izteku tekme postavil končni izid.Precej klavrneje se je sezona lige prvakov začela zaV debiju v najelitnejšem nogometnem klubskem tekmovanju v dresu Juventusa je bil že v 29. minuti izključen. Sodnikmu je pokazal rdeči karton zaradi kontakta z, Ronaldo pa je igrišče zapustil v solzah. V tolažbo mu je lahko, da so Torinčani premagali Valencio z 2 : 0. Dvakrat je z bele točke zadel Bosanec. Španci so imeli priložnost za častni zadetek, az bele točke v 90. minuti ni bil natančen.Za presenečenje je poskrbel Lyon, ki je bil v Manchestru boljši od Cityja z 2 : 1, Bayern je bil v Lizboni z 2 : 0 boljši od Benfice, Manchester United pa s 3 : 0 v Bernu od Young Boysa.V skupini E je Ajax premagal atenski AEK s 3:0, v skupini F pa sta se Šahtar Donjeck in Hoffenheim razšla z 2 : 2. V Harkivu, kjer igra Šahtar svoje domače tekme, je Hoffenheim povedel v 6. minuti z golom. Ukrajinci so izenačili po samostojnem prodoruv 27. minuti, a že 12 minut pozneje jepo kotu z glavo Nemce spet popeljal v vodstvo. V 81. minuti pa jeposkrbel za remi.V Amsterdamu se je prvi polčas končal brez zadetkov kljub terenski premoči Ajaxa, a so Nizozemci povedli že nekaj sekund po začetku drugega polčasa, ko je iz bližine iz prve zadel. V 77. minuti so gostitelji podvojili prednost, s sedmih metrov je z volejem zadel. Končni izid je postavil Tagliafico, potem ko je z leve strani kazenskega prostora žogo poslal čez vratarja v mrežo za 3 : 0.