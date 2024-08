Četrtek odločilen! Za odličje se bori Toni Vodišek, ki je trenutno v vodstvu

Koprski kajtar Toni Vodišek se bo v morju pred Marseillom boril za olimpijsko odličje. V finale se je uvrstil neposredno in ima z dvema točkama že prednost. Za zlato medaljo, prvo v slovenski jadralni zgodovini, potrebuje le še eno zmago. Druga polovica polfinala s težavnostno preizkušnjo čaka športni plezalki Janjo Garnbret in Mio Krampl.

Prva polovica polfinalne preizkušnje plezalk je potekala v torek, ko so se spopadle s štirimi balvani. Kot edina je vse štiri vrhove dosegla slovenska šampionka in prva favoritinja Garnbret, ki bo tudi v težavnosti ciljala na vrh. V sobotni finale vodi osem mest, ki jih bo s 17. mesta poskušala ujeti tudi Krampl.

Nova Gorica se bo povezala s Francijo

Trinajsti dan končnih odločitev na olimpijskih igrah v Parizu bodo podelili 27 kompletov odličij. Na atletskem stadionu se bodo v finalu skoka v daljino in teku na 400 metrov ovire merile atletinje, v finalu meta kopja, teku na 200 metrov in 110 metrov ovire pa atleti. Za zlato medaljo na turnirju v hokeju na travi za moške se bosta udarili Nemčija in Nizozemska.

V Slovenski hiši v Parizu bo danes potekal dan slovenske kulture, ki ga organizira ministrstvo za kulturo. Dopoldne bo na ogled projekcija filma z naslovom »Leon Štukelj od Pariza do Pariza«, ki ji bo sledila okrogla miza o povezovanju kulture, turizma in športa, popoldne pa še podpis pogodbe med občinama Saint Denis in Nova Gorica z ministrico za kulturo Asto Vrečko.