Prepovedali raperjevo pesem

Nigerija je prepovedala predvajanje pesmi nigerijskega raperja, ki je kritična do predsednika države Bole Tinubuja in opozarja na socialno bedo in lakoto, ki ju doživljajo prebivalci Nigerije. Oblasti so raperja Eedrisa Abdulkareema prejšnji teden seznanile, da je njegova pesem Tell Your Papa »zaradi sporne vsebine neprimerna za predvajanje«.

Raper v pesmi opozarja na močno povišanje življenjskih stroškov, ki so jih sprožile gospodarske reforme predsednika Tinubuja. Ob tem poziva predsednikovega sina Seyija, sicer vplivnega podjetnika, naj očeta opozori, da ljudje umirajo. »Očitno je, da sta resnica in konstruktivna kritika v Nigeriji razumljeni kot zločin,« je v odzivu na Instagramu zapisal Abdulkareem, zraven pa objavil obvestilo oblasti glede prepovedi.

Družbeno ozaveščeni umetnik

Predsednik Tinubu se je ob začetku mandata maja 2023 lotil reform, ki jih vlada in ekonomisti označujejo kot nujne za stabilizacijo državnih financ. Med njimi so ukinitev subvencij za gorivo in rahljanje menjalnega tečaja nigerijske naire.

Eedris Abdulkareem, ki je prej rapal v skupini The Remedies, je solo kariero začel z albumom P. A. S. S. (Pains And Stress = Success), sledil je Mr. Lecturer, ki je obravnaval vprašanje spolnega nadlegovanja na nigerijskih univerzah. Uveljavil se je kot družbeno ozaveščeni umetnik, ki se ne boji obravnavati perečih družbenih tem. Njegov album Jaga Jaga iz leta 2004 je postal kulturni fenomen, saj je kritiziral korupcijo in slabo upravljanje v Nigeriji. Naslovno skladbo je nekdanji predsednik Olusegun Obasanjo prepovedal predvajati na radiu, a je močno odmevala v javnosti in ostaja ena njegovih najbolj ikoničnih pesmi.