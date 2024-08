V Marseillu nared za slavje

Krog slovenskih favoritov za odličja je na tokratnih olimpijskih igrah širši po zaslugi Koprčana Tonija Vodiška, ki je v kajtanju odlično na poti, da osvoji novo olimpijsko kolajno za Slovenijo. Vodišek si je v prvih štirih tekmovalnih dneh priboril najboljše izhodišče, v današnjih plovih za odličja potrebuje le še eno zmago, da bi se okitil z zlatom.

Jadranje v razredu formula kite je eden od najbolj atraktivnih, zagotovo pa najhitrejši šport na olimpijskih igrah, kjer tekmovalci z desko in padalom na vodi presežejo hitrosti 70 km/h, zato v tem športu pogosto pride tudi do poškodb. Med tiste, ki najbolje obvladujejo desko in veter, sodi 24-letni Toni Vodišek.

Žal je jadranje v vseh razredih nekoliko odmaknjeno od pariškega srca olimpijskih iger, tekmovanja so v zalivu pred Marseillom, kjer je Vodišek veliko časa na vodi preživel že v pripravah na olimpijske igre, tako da ga razmere niso presenetile. Vreme pa v teh dneh ni najbolj naklonjeno tekmovalcem, v nedeljo so izpeljali štiri regate in Vodišek je prevzel skupno vodstvo, v naslednjih treh dneh pa le še tri, opravili so 7 od predvidenih 16 plovov.

Vodišek je bil po torkovem programu in zmagi v prvi regati s prikazanim na vodi v pogovoru za nacionalni radio zadovoljen: »Ko mi je uspel še dober štart, sem bil tam, kjer moram biti. V drugi regati pa sem pospešil prepočasi in ker je bil veter zelo šibak, mi ni več uspelo nadoknaditi zaostanka za najboljšimi.«

Če bi tudi danes jadralcem nagajal veter, bo finale potekal v petek.

Vodiškovo ekipo vodi njegov oče Rajko, ki je bil zadovoljen z agresivnostjo Tonija v prvi regati, zaveda pa se, da delo še ni opravljeno. V sredo se mu je nasmehnila tudi sreča, najprej so predviden štart prvega plova zamaknili za dve uri, nato so se jadralci vendarle odpravili na morje, že po nekaj minutah pa so tekmovanje prekinili, ker je veter povsem spremenil smer. To je bila voda na Vodiškov mlin, saj tekme ni najbolje začel, po vrnitvi na kopno je sledilo še eno dolgo čakanje, v njem se Toni povsem odmakne od okolice in skuša ohranjati osredotočenost tudi z igricami na telefonu. Nekaj po 17. uri so prireditelji naposled vrgli puško v koruzo in sredine plove odpovedali.

V formuli kite je namreč sistem tekmovanja nekoliko drugačen kot v ostalih jadralnih razredih. Tudi kajtarje čakajo plovi za kolajne, le da se v njih neposredno uvrstita dva tekmovalca, preostali na mestih od tri do 10 se razdelijo v dve polfinalni skupini, zmagovalca pa se prebijeta v veliki finale, kjer jadrajo štirje tekmovalci. Vodišek je v finale prinesel dve točki in potrebuje le še eno, da osvoji zlato.