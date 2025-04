Poglejte to posebno velikonočno jajce: cvetoči pirh iz 1300 lončkov (FOTO)

Cvetočemu velikonočnemu pirhu zagotovo ni para, v Bodoncih pa povezuje tri veroizpovedi. Evangeličanski duhovnik Simon Sever je prepričan, da lahko s takšnimi idejami pozabimo na vse, kar je slabega, zamisel pa se je porodila Kseniji Flegar, direktorici Razvojnega zavoda Občine Puconci.

Flegarjeva je torej dala pobudo, da so v bodonsko evangeličansko cerkev na Goričkem postavili cvetoče velikonočno jajce. Na svetovnem spletišču je zasledila vest, da so predlani v švicarskem Zürichu izdelali velikonočni pirh iz 30 tisoč narcis in se tako vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov.

3 dni so izdelovali jajce.

Jajce so namenu predali na cvetno nedeljo. FOTO: RZO Puconci

Vsak lonček je na točno določenem mestu. FOTO: Andrej Bedek

Pomislila je, zakaj ne bi česa podobnega izvedli v Občini Puconci, kjer v sožitju sobivajo tri krščanske skupnosti, in sicer evangeličanska, katoliška in binkoštna. In rodil se je prav poseben pirh.

Jasen signal

»Ta verska raznolikost ne razdvaja, temveč povezuje in bogati tako duhovno kot kulturno življenje občanov. V duhu medverskega dialoga in sodelovanja projekt ponuja jasen signal, da vrednote spoštovanja, sprejemanja in enotnosti še kako živijo v tem prostoru,« si je rekla Flegarjeva in se podala v akcijo. Dobro je vedela, na koga se obrniti.

Evangeličanski duhovnik Simon Sever iz cerkve v Bodoncih je zelo priljubljen božji odposlanec. Njegova cerkev in farni dom sta stičišče mnogih, kar v tem ponorelem svetu, kot pravi duhovnik, največ šteje. »Cvetoče velikonočno jajce povezanosti simbolizira versko sožitje, spoštovanje različnosti in skupnostno povezanost v Občini Puconci. Je tudi nov začetek in nov korak. Tako lahko pozabimo vse slabo, in skupaj pristopimo h graditvi boljšega sveta,« je Sever ošvrknil dogajanje na zemeljski obli, kjer smo postali ujetniki novega starega predsednika Združenih držav Amerike, konflikta v Ukrajini in še drugih zapletov tudi v naši deželici pod Alpami.

Morda rekord?

Prav posebno velikonočno jajce sestavlja na tisoče cvetov in nosi sporočilo skupnosti ter povezanosti. Vizija projekta je, da bi cvetlična kreacija vsako leto krasila drugo cerkev v občini in s tem simbolno obiskovala različne verske skupnosti, kar izraža spoštovanje in enakopravnost.

Velikonočnega podviga so se domislili Andrej Hriberšek, Ksenija Flegar, Nataša Kučan, Marija Lončar in Simon Sever. FOTO: Andrej Bedek

Nataša in Marija nista popuščali niti za trenutek, ubogati sem ju moral, kaj drugega mi ni preostalo.

Kovinska konstrukcija bodonskega velikonočnega jajca je visoka tri metre in ima dva metra obsega. FOTO: RZO Puconci

Ne pozabimo na zanimivosti, ki nam jih je med obiskom Bodoncev razkril florist Andrej Hriberšek. Kovinska konstrukcija bodonskega velikonočnega jajca je visoka tri metre in ima dva metra obsega. Zvaril jo je obrtnik iz hrvaškega Pulja.

»Tri dni smo delali,« pravi Hriberšek, ki je z boljšo polovico Natašo Kučan in cvetličarko Marijo Lončar uredil umetnino. Vsak od 1300 lončkov z rožami – hojhere, netreska in repnjaka – je zasedel točno določeno mesto, predvsem zaradi skladnosti z barvno podobo bodonske cerkve. »Nataša in Marija nista popuščali niti za trenutek, ubogati sem ju moral, kaj drugega mi ni preostalo,« se je pošalil Hriberšek, ko je med našim obiskom pripravljal lončke, oni dve pa sta ga priganjali.

»Po zaključku razstave, ki bo v maju, bomo trajne cvetlice razdelili med vseh 23 krajev Občine Puconci, ki letos praznuje 30. obletnico ustanovitve,« nam je še zaupala Flegarjeva. Morda pa se bodo tudi Bodonci z velikonočnim pirhom, ki mu gotovo ni para daleč naokrog, vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov, kar upa tudi direktorica. In ne bo odveč, če še enkrat ponovimo. Bodonsko cvetoče velikonočno jajce povezanosti ni zgolj praznična okrasitev, temveč globoko simbolni projekt, ki ponazarja vrednote skupnosti, medsebojnega razumevanja in praznovanja življenja. Pravzaprav vsega, kar dandanes še kako potrebujemo.