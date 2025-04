Po rovu do zlatarne in 10-milijonskega plena

Policija in FBI preiskujeta vlom v zlatarno v Los Angelesu, ki so ga minuli konec tedna na spektakularen način izvedli tatovi, ki so skozi več okrepljenih sten izvrtali rov in vdrli v trgovino Love Jewels, Reina de Oro v središču mesta.

Po poročanju policije je bilo iz dveh večjih sefov ukradenih za več milijonov dolarjev zlata in draguljev, poroča Los Angeles Times.

Debele stene

Lokalna policija je razkrila, da so vlomilci v nedeljo zvečer po vrtanju luknje – na posnetkih varnostnih kamer je bilo mogoče slišati vrtanje ogromnega svedra – odnesli za 10 milijonov dolarjev blaga.

Odnesli so cel kup zlatnine. FOTO: Google

Na kraj dogodka je prišla tudi posebna skupina FBI, je potrdila tiskovna predstavnica FBI Laura Eimiller. Raul Jovel z LAPD je povedal, da so storilci izkopali rov skozi Roxy, majhno kinodvorano poleg zlatarne. »Lotili so se res zelo debelih, starih sten. Najprej so šli skozi en manjši prostor, nato še skozi drugo steno,« je dejal Jovel.

Sprva so domnevali, da je bilo ukradenega za približno pet milijonov dolarjev nakita, zdaj pa ocenjujejo, da je škode za 10 milijonov (okoli 8,8 milijona evrov).

Vlom je zadnji v nizu filmskih primerov odmevnih tatvin, pri katerih so izginili milijoni v gotovini, zlatu ali diamantih. V zadnjih letih so vlomilci v zlatarne sicer pogosto vdirali skozi strehe, pravi Jovel. Kopanje rovov je redko, se pa dogaja – v trgovino v modni četrti so pred časom prav tako vlomili storilci skozi podzemni rov. Lani poleti pa so na severu Kalifornije na podoben način iz trgovine ukradli več deset kosov orožja.

Zlatarna, ki je (bila) znana po visoki stopnji varnosti, slovi kot vir blišča za raperje, umetnike in lokalne gangsterje. Na družbenih omrežjih se ti hvalijo z zlatimi verižicami, paščki za ure Rolex iz zlata, z diamanti okrašenimi miniaturami AK-47 in M-4 ter ogromnimi verigami iz čistega zlata.