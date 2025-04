Huda nesreča v križišču Celovške in Tivolske ceste, trčil v zadnji del avtobusa, 44-letni voznik umrl kraju

V sredo ob 21.45 se je v križišču Celovške in Tivolske ceste v Ljubljani zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 44-letni voznik osebnega vozila, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Voznik osebnega vozila umrl kraju

Štiriinštiridesetletni voznik osebnega vozila je peljal po Celovški cesti v smeri centra mesta in v križišču silovito trčil v zadnji del avtobusa, s katerim je 43-letni voznik stal pri rdeči luči na semaforju. Voznik osebnega avtomobila je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, voznik avtobusa pa je bil v trčenju lažje poškodovan in so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.