Najpogostejše napake pri peki potratne potice

Z vami smo že podelili zares najboljši recept za potratno potico, ki ga najdete TUKAJ, na delavnici, ki je minuli teden potekala pod taktirko Jasmine Pirnar Krope – Yaske, pa smo izpostavili tudi korake, namige in pomen pripomočkov, s katerimi dosežemo najboljši rezultat: sočnost, lepo in enakomerno obliko ter lepe in čim bolj enakomerne plasti ob prerezu.

Da boste čim bolj zadovoljni s pripravo te zares razkošne potice, kajti ob toliko vloženega truda in toliko porabljenih sestavinah bi bilo res škoda, da na koncu ne bi bilo tako, kot smo si zamislili, kajne?

Bodite pozorni na naslednje napake.

Napačen pekač

Še preden sploh začnemo ustvarjati, moramo podrobno prebrati recept in se držati navodila o velikosti pekača. Če temu podatku ne boste posvetili pozornosti in uporabili tistega, ki je pač pri roki, ne pričakujte lepe oblike. Zelo pomembno je tudi, da je pekač dovolj globok. Še eno smiselno opozorilo: pogosto pekač premalo namastimo. Posledično se testo raztrga, ko potico zvrnemo na pult. Pogojno si lahko pomagamo s papirjem za peko, ki ga stabiliziramo z malce maščobe. Nikakor pa pekača ne smemo posuti z moko ali drobtinami, saj zunanja plast potice ne bo gladka in lepa.

Počeno kvašeno testo

Testa ne smemo gnesti predolgo. Testo mora vzhajati samo enkrat, kajti drugo vzhajanje se odvija že med oblikovanjem potice. Ne čakamo še enkrat, ko je potica oblikovana, torej. Ko testo razvaljamo na dvakratno dimenzijo pekača, moramo paziti, da ga ne razvaljamo preveč na tanko, saj se lahko raztrga. Kjer testo ob strani porežemo, robove počasi stisnemo skupaj in jih nežno potisnemo za biskvit. Pazimo, da testa ne raztrgamo. Potico prebodemo do dna, kar prav tako pomaga preprečiti, da bi počila. Pomembna je peka pri ustrezni temperaturi (ne v prevroči ali premrzli pečici), torej med 175 in 180 stopinjami.

Plasti niso izrazite

Nadevi morajo biti ustrezno pripravljeni – kremasti in mazljivi, ne pretekoči, saj vse steče ob stran. Vsako plast med zlaganjem biskvitov nežno potisnemo. Pomembno je počasno ohlajanje: ko potico zvrnemo na pult, jo pokrijemo z bombažno krpo (ne sme biti oprana z detergentom) in nato še s pekačem, v katerem se je pekla. Tako jo pustimo čez noč. Rezultat bodo lepe in sočne plasti. Če se nam zgodi, da spečemo neenakomerne plasti biskvita, jih preprosto obrežemo.

