Toni Vodišek, 24-letni Koprčan, ki se bori za olimpijsko zlato! Veste, v katerem športu tekmuje?

Na olimpijskih igrah se za medaljo bori tudi Toni Vodišek, 24-letnik iz Kopra, ki tekmuje v disciplini formula kite. Ta šport je na olimpijskih igrah prisoten prvič, Koprčan pa je po sedmih regatah na prvem mestu, zato ima dobre možnosti za odličje. Vodišek je sicer v letu 2022 na Sardiniji osvojil naslov svetovnega prvaka.

Olimpijsko tekmovanje v tej disciplini poteka ob obali Marseilla, saj Pariz nima morja, za izvedbo pa tekmovalci potrebujejo valove in veter. Že v ponedeljek, 5. avgusta, so se soočili s težavami, ko je bil slednji prešibak, zato so lahko izvedli le en plov – dan prej so izpeljali štiri. Za torek je bilo načrtovanih pet, a jim je narava dovolila izvedbo le dveh.

Trenutno prvi

Koprčan po sedmih regatah trenutno zaseda prvo mesto. Točkovanje poteka tako, da tekmovalec za prvo mesto prejme eno točko, za drugo dve, za tretje tri in tako naprej. Cilj je torej doseči čim manj točk. Vodišek jih ima 12, s čimer je trenutno najboljši olimpijec v konkurenci.

Vodišek med regato 4. avgusta. FOTO: Christophe Simon Afp

»V prvi regati, v kateri sem jadral tako, kot znam, mi je končno uspel tudi odličen start. Pokazal sem, da ko naredim pravi start, sem tam, kjer moram biti. V drugi regati sem na startu prepočasi pospešil in ostal zadaj v zelo šibkem vetru, na tak način nisem mogel napredovati. Sam start je bil sicer podoben kot prvič, ampak je bilo tedaj več vetra kot v drugi regati. Doseženo 12. mesto pa je boljše, kot da bi bil zadnji,« je Vodišek povedal za Radio Slovenija. Ob tem se je zahvalil za vso podporo iz domovine.

Za največjo zvezdo formule kite trenutno velja komaj 17-letni Singapurec Max Maeder. Dvakratni zaporedni svetovni prvak je bil v šesti regati 11. in v naslednji 4. ter je zdrsnil na drugo mesto s 15 točkami, piše N1.

Odločilna je sreda

V sredo, 7. avgusta, je na sporedu še šest plovov, od skupno 16 načrtovanih na predtekmovanju, kar pomeni, da jih ne bodo odpeljali več kot 13. Sledita še polfinale in finale. Za začetek izločilnih bojev je dovolj, da na predtekmovanju izpeljejo šest plovov, kar so že dosegli. Tako bo sreda tudi ključnega pomena za našega tekmovalca, saj bi si lahko takrat zagotovil uvrstitev v finale – če bo v skupnem seštevku prvi ali drugi.

Vodišek med tekmovanjem. FOTO: Christophe Simon Afp

Kajtarji na mestih od tri do deset se uvrstijo v polfinale, kjer bodo razdeljeni v dve skupini po štiri. V finale nato napredujeta zgolj oba zmagovalca posamezne skupine. Zmagal bo tisti, ki bo prej vpisal tri regatne zmage.

Pomembno besedo ima veter

Enaka pravila veljajo v finalu, v katerem bodo sodelovali le štirje kajtarji. A pozor, najboljši po predtekmovanju bo finale začel z dvema zmagama, drugi neposredno uvrščeni pa z eno. Če bi torej Vodišek v finale prišel neposredno kot najboljši po predtekmovanju, bi moral za zlato medaljo zmagati le še na eni regati oziroma plovu, še navaja N1.

Izločilni boji so na sporedu v četrtek. Polfinale se začne ob 12.13, finale ne pred 15.40. Pri tem ima odločilno vlogo veter, zato upamo na ugodne vremenske razmere.