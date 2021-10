Četi kralja banan bi radi izbili samozavest

V uvodnih petih nastopih v ligi ABA so si košarkarji Krke prislužili veliko kritik zaradi polomov proti Cedeviti Olimpiji (-32) in Partizanu (-47), ob pogledu na lestvico pa marsikdo presenečeno ugotovi, da so doslej doživeli prav toliko porazov kot Ljubljančani; po tri. In tudi v 6. krogu imajo verjetno vsaj enake možnosti, če ne boljše, za obogatitev svoje bere: danes ob 21. uri bodo v domači dvorani pričakali novinca med regionalno elito Derby iz Podgorice, medtem ko bo stožiška zasedba štiri ure prej gostovala pri Igokei v Republiki srbski, kjer je prepričljivo klonila tudi Crvena zvezda; zaostajala je že z 22 točkami razlike.

Na previdnost opozarja že podatek, da sta tokratna tekmeca slovenskih moštev višje na lestvici, saj sta zbrala po eno zmago več (tri). To je nekoliko manjše presenečenje za Igokeo, saj je že v prejšnji sezoni igrala zelo všečno in osvojila četrto mesto tik pred Cedevito Olimpijo, zato pa Derby precej nenadejano nadaljuje pozitivni trend po spomladanskem zmagoslavju v 2. ligi ABA. Takrat je še igral pod imenom Studentski centar, po prihodu novega pokrovitelja Derbyja, ki ima pod vodstvom kralja banan Izeta Rastoderja sedež v Ljubljani, pa deluje še bolj ambiciozno in doslej tudi uspešno. Za ugodno krivuljo ima veliko zaslug Postojnčan Andrej Žakelj, ki je prevzel trenersko krmilo julija letos. Prej je sedel na klopi Kopra Primorske do neslavnega zatona kluba, vodil je tudi Terme Olimia in Šentjur, pet let je deloval v Olimpijinem moštvu kot pomočnik glavnih strategov.

»Derby je ugnal Split v gosteh po dveh podaljških, doma pa Zadar in Cibono, saj igra motivirano in samozavestno. Narediti bomo morali vse, da mu samozavest izbijemo z maksimalno borbenostjo in veliko željo, saj želimo ostati neporaženi na domačem parketu. Čaka nas težko delo, a moramo ostati optimisti, čeprav bomo vnovič nastopili brez Marka Arapovića, Leona Stergarja in Jureta Špana, kot kaže, pa tudi tudi brez Andreja Stavrova,« ocenjuje Krkin trener Dalibor Damjanović in opozarja predvsem na organizatorja Kyla Vinalesa. Je namreč vodilni strelec (povp. 22,8 točke) in drugi podajalec (6,4) lige ABA ter zelo zaslužen, da je Derby trenutno najučinkovitejši v ligi (82,6) za FMP (85); Cedevita Olimpija je četrta (81), Krka zadnja (68,4).

Golemac: Hitro, vendar pametno

Zahtevna naloga čaka tudi Cedevito Olimpijo, saj je Igokea doslej dobila vse tri tekme v domačih Laktaših (prekosila je Borac, Crveno zvezdo in Split). Ljubljančani vendarle ne skrivajo velike želje, da bi po drugi zmagi v evropskem pokalu prekinili niz treh zaporednih razočaranj v regionalnem prvenstvu. »Igokea ima zelo dobro moštvo s prepoznavno identiteto. Igra potrpežljivo in zelo pametno v napadu, enako velja za obrambo, pri kateri menjava vrsto različic in je na trenutke zelo agresivna. Za zmago bomo morali biti osredotočeni vseh 40 minut, a hkrati vztrajati pri hitrem ritmu igre,« meni trener ljubljanske zasedbe Jurica Golemac. Eduardo Brozovič