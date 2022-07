Nogometaši Maribora: boljša energija in veter v hrbet

Nogometaši Maribora svojih navijačev v več kot 180 minutah igre na domači zelenici v novi sezoni še niso razveselili z zadetkom. Po zapravljivi predstavi na uvodnem obračunu 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov s Šahtjorjem iz Soligorska so si vijoličasti po zaslugi dvojčka Roka Baturine v Turčiji priigrali zmenek z moldavskim prvakom Šerifom, nato pa pod Kalvarijo v sicer povsem premešani zasedbi spet streljali s slepimi naboji na uvodu v novo sezono 1. SNL proti Radomljam. Te so s tremi zadetki do vrha napolnile mrežo slovenskih prvakov. Kakšen Maribor bo na zelenico pritekel tokrat? »Tekma z Radomljami je za nami, v nobenem primeru je ni treba več niti omenjati, naše misli so že usmerjene v novo tekmo,« je na včerajšnji novinarski konferenci dejal trener Radovan Karanović, ki se je po neposrečenem eksperimentu, dvoboj z Radomljami je začelo kar 10 papirnatih rezervistov, posul s pepelom, a obenem navijačem na dušo položil, naj ostanejo potrpežljivi.

Številni člani udarne enajsterice zaradi kasnejšega začetka priprav niso v optimalnem stanju, prodaja enega ključnih vezistov Antoina Makoumbouja pa terja nove prilagoditve. »Morda bi si kot trener želel zgolj nekaj več razumevanja določenih navijačev. Ne gre čez noč, več razumevanja pomeni tudi boljšo energijo in veter v hrbet. Prepričan sem, da ga ekipa s skupnimi močmi lahko nadomesti,« je dodal 53-letnik iz Drvarja, ki pa tudi za tokratni dvoboj ne pričakuje nikakršnega desanta z ene ali druge strani. »Definitivno je Šerif favorit. Tudi oni imajo svoje slabosti, ki jih bomo morali izkoristiti. Ne verjamem, da se bodo zaleteli. Vse, kar ni poraz, je na prvi tekmi dober rezultat,« je še opozoril Karanović.

Božić visi

Z njim se strinja tudi Baturina, junak povratnega dvoboja s Šahtjorjem, ki pa bo tokrat za svojim hrbtom najverjetneje pogrešal poškodovanega vezista Marka Božića. Asistent pri njegovem drugem golu v mreži Šahtjorja je v soboto začutil bolečine v hrbtu in je močno vprašljiv. »Tekma v Turčiji nam je lahko kažipot. Ves klub stoji za nami, tako je veliko lažje igrati in priložnosti prihajajo same od sebe – potem se zdi, da je gol velik deset metrov. Branjenje in (pol)protinapadi so naša moč. Imamo hitre igralce in mislim, da je to edina pot v Evropi,« je prepričan 22-letni Dalmatinec, ki ga bo z gostujoče klopi spremljal rojak Stjepan Tomas. Nekdanji branilec zagrebškega Dinama, Fenerbahčeja, Galatasaraya in hrvaške reprezentance bo šele jutri proslavil prvi mesec na klopi Šerifa. Serijski moldavski prvak je v prvem krogu šele po zaslugi avtogola na povratnem dvoboju v Kišinjovu s skupnim izidom 1:0 izločil mostarski Zrinjski, v primerjavi z minulo sezono, ko je prvič v zgodovini igral v skupinskem delu LP, pa je začetna enajsterica skoraj povsem spremenjena.