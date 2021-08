Boj za polfinale: Slovenija proti Nemčiji (V ŽIVO)

Za preboj v polfinale olimpijskih iger v Tokiu se bosta na parketu pomerili košarkarski reprezentanci Slovenije in Nemčije. Slovenija je slavila v svoji olimpijski skupini, medtem ko se je Nemčiji za las uspelo uvrstiti v četrtfinale. Slovenci se z Nemci merijo za uvrstitev v polfinale olimpijskega turnirja. Začetna peterka, ki so jo tudi tokrat sestavljali Jaka Blažić, Zoran Dragić, Luka Dončić, Vlatko Čančar in Mike Tobey so začeli odločno. Prvo četrtino so končali z 25:14, po 20 minutah igre pa so vodili z 44: 37.



SLOVENIJA: ŠPANIJA -:- (25:14, 19:23, -:-, -:-)



Prva četrtina

Čeprav so Slovenci favoriti na papirju, se je izkazalo, da so Nemci vse prej kot lahek nasprotnik. Slovencem so povzročili kar nekaj težav z agresivno obrambo. Luka Dončić pa je bil po prvih desetih minutah pri štirih točkah, treh asistencah in dveh skokih.



Druga četrtina

V začetku druge četrtine je s svojim polaganjem navdušil Žiga Dimec. Čeprav je bilo videti, da imajo naši vse niti v svojih rokah pa so Nemci priključili in po delnem izidu 17:4 celo povedli. Slovence sta s po Dončićevi asistenci prebudila Tobey in Murić. Ki sta zadela dve trojki. Svoje dodal še Zoran Dragić. Dončić je na odmor odšel s šestimi točkami, šestimi asistencami in dvema skokoma.





