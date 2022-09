Bog, obvaruj Southgata

Na elitni ravni lige narodov je vedno manj neznank, a že lep čas je jasno, da je eno najprijetnejših presenečenj izbrana vrsta Madžarske, ki po minimalni zmagi v Nemčiji potrebuje le še točko za premierno uvrstitev na zaključni turnir. Toda nasproti ji bo drevi (20.45) v zadnjem krogu stala Italija, ki lahko ekipo rojaka Marca Rossija z zmago še vedno prehiti.

Madžarska je v prvi sezoni lige narodov leta 2018 v takrat najnovejše tekmovanje pod dežnikom Uefe vstopila na tretji jakostni ravni v družbi Finske, Grčije in Estonije ter si z drugim mestom, prvi so bili Finci, priigrala napredovanje v ligo B. Štiri leta pozneje so Madžari, ki so vmes zapustili odličen vtis na euru 2020 in v družbi Francije, Nemčije ter Portugalske za las ostali brez izločilnih bojev, že na pragu zaključnega turnirja elitne ravni lige narodov.

»Da bi treniral v serie A? O dobri ponudbi bi razmislil, toda saj me nihče ne bi hotel! Želimo odigrati še eno dobro tekmo, ki bo zame nekaj posebnega. Sem ponosen Italijan, a na Madžarskem sem našel drugo domovino,« pravi priljubljeni Rossi pred novim spopadom z Robertom Mancinijem. Ta je s prenovljeno reprezentanco uspel vsaj hipoma utišati tiste, ki so zahtevali njegovo glavo po neuspehu v dodatnih kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo v Katarju.

Korak v pravo smer

Domači kapetan Adam Szalai, strelec mojstrskega gola s peto za zmago z 1:0 na gostovanju v Leipzigu, bo v Budimpešti s 34 leti verjetno zadnjič oblekel dres z državnim grbom, tekma na stadionu Ferenca Puskasa pa bo močno zasenčila celo enega največjih derbijev stare celine med Anglijo in Nemčijo na Wembleyju. Otočani, ki že pet tekem čakajo na zmago ali vsaj gol iz igre, so na San Siru po porazu z Italijo (0:1) spet poslušali žvižge svojih navijačev ob potrjeni selitvi v nižji rang tekmovanja. Sodeč po anketi tabloida The Sun bi več kot 80 odstotkov vprašanih zamenjalo selektorja Garetha Southgata, ki je še lani užival status narodnega heroja po porazu v finalu eura 2020 z Italijo.

»Povsem razumljivo je, da odziv javnosti zaradi rezultata v Milanu ne bo takšen, a po mojem mnenju je bila predstava korak v pravo smer,« miri situacijo Southgate, medtem ko tudi nemški selektor Hans-Dieter Flick pred novembrskim začetkom katarskega mundiala še nima mirnega spanca po le eni zmagi na zadnjih šestih dvobojih. Bo pa na Wembleyju prvič po novembru 1951, ko je še na starem stadionu gostovala Avstrija, zadonela himna v čast kralju in ne kraljici. Za Božje varstvo, o katerem poje himna, ki so jo za svojo vzeli v večini držav Commonwealtha, bo ob morebitnem novem neuspehu verjetno moral prositi tudi Southgate.