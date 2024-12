Anže Lanišek na tekmi tako blizu, a hkrati daleč. Prevc spet na skakalnici

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je na drugi posamični tekmi svetovnega pokala v nemškem Titisee-Neustadtu prišel do svoje najboljše uvrstitve v sezoni. S skokoma 139 in 142,5 metra je zasedel četrto mesto, za tretjim je zaostal za vsega 0,4 točke.

Petič v sezoni je zmagal najboljši skakalec zime Nemec Pius Paschke, ki je skočil 141 in 142 metrov, in je za toliko, kot je Lanišek izgubil tretje mesto, premagal vodilnega po prvi seriji in zmagovalca kvalifikacij, Avstrijca Michaela Hayböcka. Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal je na tretjem mestu zaostal 5,7 točke.

V finalu še dva Slovenca

V finalu sta nastopila še dva Slovenca. Domen Prevc je v finalni seriji pridobil štiri mesta in se uvrstil na 22., Timi Zajc pa je še enkrat pokazal, da njegovi skoki še niso stabilni, v finalu je izgubil 13 mest, zadovoljiti se je moral s 27. mestom.

Žak Mogel je izpadel že v kvalifikacijah, zasedel je 52. mesto. Lanišek je bil v kvalifikacijah tretji.

Naslednji konec tedna bosta dve posamični tekmi v švicarskem Engelbergu.