Prometna nesreča povzročila kaos: Nikar na dolenjsko avtocesto! (FOTO)

Dolenjska avtocesta je bila zjutraj zaprta med priključkoma Bič in Trebnje zahod v obe smeri zaradi prometne nesreče pred pokritim vkopom Dolge Dole. Okoli 9.30 so posledice nesreče odstranili in avtocesto ponovno odprli. A kot opozarja prometnoinformacijski center, ostaja zastoj v obe smeri.

Gneča na dolenjski avtocesti. FOTO: Promet.si

Na tem delu že sicer te dni nastajajo daljši zastoji, saj je promet proti Hrvaški zaradi bližajočih se velikonočnih praznikov povečan. »Od Trebnjega proti Biču vse stoji!« in »Nikar na avtocesto, kdor gre proti NM!« so se glasili pozivi na družbenih omrežjih.

Pred praznikom in po njem je pričakovati tudi povečano število tovornih vozil.

»Računati je treba na daljši čas potovanja in upočasnjen promet na odsekih, kjer so dela,« še opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.