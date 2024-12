Kapo dol! Ema Klinec druga na Kitajskem

Nemka Katharina Schmid (98 in 98,5 metra, 221,1 točka) je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v Zhangjiakouu na Kitajskem in še povečala vodstvo v skupnem seštevku. Druga je bila Slovenka Ema Klinec (97,5 in 98,4 m, 208,9), tretja pa Avstrijka Lisa Eder (90 in 99,5 m, 200,6).

Četrta je bila Japonka Sara Takanashi (98 in 93,5 m, 199,5), takoj za najboljšo skakalko v zgodovini pa je bila na petem mestu Nika Prevc (91 in 92 m, 196,1). Tretja slovenska finalistka, Tina Erzar (84,5 in 82 m, 142,6), je bila 27.

Brez finalne serije je na 32. mestu ostala Taja Bodlaj (81 m, 63,1). Nika Vodan je v kvalifikacijah na 41. mestu (58,4 točke) prva ostala brez tekme, nastop je zgrešila za osem desetink točke.