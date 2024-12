Zajcu v finalu uspel odličen skok, Cene povedal, kako je z njegovim bratom po padcu

Nemški smučarski skakalec Pius Paschke (294,1 točke), vodilni v svetovnem pokalu to zimo, je zmagovalec domače tekme v Titisee-Neustadtu. To je bila za 34-letnega bavarskega veterana četrta zmaga v sezoni. Najboljši Slovenec to zimo Timi Zajc (277,4) je z odličnim nastopom v finalu napredoval na peto mesto, Anže Lanišek (265,7) pa na deseto. Zajc in Lanišek sta bila tudi edina slovenska finalista današnje tekme, oba sta v drugi seriji popravila svoji uvrstitvi.

Padec Prevca

Tretji Slovenec na tekmi Domen Prevc je v prvi seriji naredil napako pri doskoku in tekmo s padcem končal na 44. mestu. Kot je med prenosom TV Slovenija dejal njegov brat, nekdanji skakalec in novi strokovni komentator Cene Prevc, je z mlajšim bratom vse v redu. »Kakšna modrica zagotovo bo, vendar bo Domen skoraj zanesljivo lahko nastopil na nedeljski tekmi,« je dejal Cene Prevc.

Že v kvalifikacijah je brez uvrstitve na prvo od dveh nemških posamičnih tekem ostal Žak Mogel.

V Nemčiji nastopajo le štirje Slovenci. Selektor Robert Hrgota v Titisee-Neustadt zaradi slabe forme ni odpeljal lani že zmagovalca tekme svetovnega pokala, Lovra Kosa.

V nedeljo na istem nemškem prizorišču sledi še ena posamična tekma.