Angleži kažejo pot drugim

Tottenham je po prvem krogu 31. sezone premier league na vrhu lestvice, potem ko so varovanci Antonia Conteja s 4:1 na svoji zelenici v soboto ugnali Southampton. Prav londonski klub je leta 1992 s predsednikom Alanom Sugarjem odigral eno ključnih vlog pri ustanovitvi novega ligaškega tekmovanja, ki je pod sloganom »povsem nova igra« obljubljalo dvig kakovosti na in ob igrišču ter seveda višje prihodke. Satelitski krožniki Sugarjevega podjetja Amstrad so po Otoku začeli rasti kot gobe po dežju, potem ko je kljub številnim pomislekom in z le enim glasom prednosti večina od 22 klubov vendarle glasovala za sklenitev pogodbe s televizijo Sky v vrednosti 304 milijone funtov za pet sezon in skupno 300 tekem.

Dandanes je na voljo 200 tekem na sezono, aktualna triletna pogodba, pod katero so se podpisali Sky, BT in Amazon, pa je vredna okoli pet milijard funtov ali 5,93 milijarde evrov. Ravno toliko denarja Angleži zaslužijo še s prodajo televizijskih pravic v tujino. Obiskanost tekem se je skoraj podvojila in zdaj znaša nekaj manj kot 40 tisoč gledalcev, ki so še vedno duša tekmovanja. Vodstvo slednjega je v najhujših dneh pandemije novega koronavirusa opevalo njihovo zvestobo, toda kar 11 klubov je za sezono 2022/23 povišalo cene vstopnic. Tudi zato ostajajo aktualne ocene, da je premier league odrezala navijače s plitkejšimi žepi.

Trenerji na prepihu

»Imamo dve fantastični prednosti – zgodovinsko in kulturno pristnost ter greenwiški srednji čas, ki nam omogoča, da smo točno na sredini in lahko v istem dnevu poslujemo z Daljnim vzhodom in Kalifornijo,« je pred leti v intervjuju za The Times pojasnil takratni izvršni direktor lige Richard Scudamore. Manchester United, ki je bil poleg Tottenhama, Liverpoola, Evertona in Arsenala idejni vodja novega tekmovanja, je 15. avgusta 1992 na gostovanju pri Sheffield Unitedu odigral zgodovinsko prvo premierligaško tekmo in izgubil z 1:2. Vseeno so varovanci sira Alexa Fergusona na koncu osvojili naslov, le najbolj optimistični privrženci rdečih vragov pa po nedeljskem domačem porazu z Brightonom, ravno tako z 1:2, verjamejo, da bi se lahko zgodovina ponovila.

Čeprav imajo v Cristianu Ronaldu enega najboljših napadalcev vseh časov, je United v zadnjih letih močno zaostal tako za nekaterimi starimi kot tudi novimi silami, denimo branilcem naslova Manchester Cityjem in Chelseajem, ki sta z Liverpoolom tudi letos v najožjem krogu favoritov za končno zmago. Norveški čudežni deček Erling Haaland je z zadetkoma ob zmagi z 2:0 nad West Hamom že začel odplačevati 60 milijonov evrov odškodnine, ki jo je ManCity izplačal Borussii iz Dortmunda, leta 1992 je Blackburn denimo podrl otoški rekord z nakupom angleškega napadalca Alana Shearerja, ko je Southamptonu nakazal borih 3,5 milijona funtov. Močno se je spremenil tudi trenerski posel: če je sredi sezone 1992/93 trenerja zamenjal zgolj Chelsea, je bilo takšnih primerov samo v minuli sezoni kar enajst.