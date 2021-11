Žogo bodo brcali v šotoru za beduine

Nekaj je gotovo, 22. svetovno prvenstvo v nogometu, do katerega nas loči še leto dni, bo najbolj nenavadno vsaj od prvih izvedb v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Če nič drugega, prvič bo potekalo v zimskem času za reprezentance s severne poloble. Bo prvo v arabskem svetu, hkrati se bo dogajalo na območju, manjšem od naše Dolenjske. Ali med Stožicami in celjskim stadionom Z'dežele.

Bo pa najdražje doslej. Enaindvajsetega novembra 2022 ob 13. uri bo na sporedu otvoritvena tekma domačega Katarja na stadionu Al Bajt, kakih 55 km od Dohe, ki bo sicer središče dogajanja. Težko si je predstavljati, da bo mundial v državi, polovico manjši od Slovenije. Pred odkritjem tretjega največjega nahajališča zemeljskega plina na svetu sta bili glavni gospodarski panogi ribištvo in nabiranje biserov s potapljanjem na vdih. Če imamo kaj, imamo denar, pravi plemiška dinastija s šejkom Tamimom bin Hamadom Al Tanijem na čelu.

V stadione in infrastrukturo so Katarci vložili astronomskih 170 milijard evrov. Seveda te številke nihče ne bo potrdil, še manj, koliko uvoženih delavcev iz Afrike in JV Azije brez vsakršnih pravic je med gradnjo izgubilo življenje. Pregrešno bogati Katar z veliko žlico zajema tudi športno enolončnico in prek športa gradi svojo podobo v svetu. Prvo veliko tekmovanje je bilo leta 2015 svetovno prvenstvo v rokometu, ki je zelo priljubljen v arabskem svetu. Katar je priredil tudi svetovno prvenstvo v atletiki leta 2019, redno gosti dirke motoGP, teniške turnirje ATP in WTA ter masters v golfu, minuli konec tedna je zaznamovala prva dirka v formuli 1. Vrhunec bo seveda nogometno SP, ki bo daleč najbolj zgoščeno doslej. Osem prizorišč leži na razdalji 75 km, od stadiona Al Bajt na severu do stadiona Al Džanub na jugu je ura vožnje po štiripasovni avtocesti.

Sedem od osmih prizorišč pa je dostopnih v 50 minutah z novo podzemno železnico, ki je stala 30 milijard evrov. Osrednji stadion Lusail leži sredi puščave 20 km od središča Dohe, v njem je 30.000 ton jekla, s katerim bi lahko zgradili štiri Eifflove stolpe, vsak sedež je klimatiziran, slačilnice so dolge 50 metrov. Al Bajt je podoben ogromnemu šotoru za beduine, ima pomično streho, ki se odpre v 20 minutah. Ras Abu Abud pa je edini, ki ga bodo po SP razstavili. Narejen je iz zabojnikov in edini brez klime.

Gledalec bo del igre

Od leta 2010, ko je Fifa, takrat je bil njen predsednik Sepp Blatter, Katarju dodelila prvenstvo, je v Dohi nastalo sedem novih stadionov. Najbolj impozanten je Lusail, ki bo gostil deset tekem, tudi finalno 18. decembra. Sprejme 80.000 gledalcev in spominja na tradicionalno arabsko ponev. Vzdušje v njem utegne zaznamovati zvok prenosnih bobnov, podobno kot so bile vuvuzele zaščitni znak Južne Afrike 2010.

Katar nima bogate nogometne tradicije, je pa azijski prvak, potem ko je v finalu leta 2019 premagal Japonsko. In to ne s čez noč naturaliziranimi igralci, s kakršnimi je na rokometnem SP prišel do srebra. Prav vsi reprezentanti igrajo v katarski ligi. Nekaj pravega vzdušja je bilo mogoče čutiti na nedavnem finalu emirjevega pokala, na katerem sta imela Al Rayyan in Al Sadd v ekipi tudi nekdanja zvezdnika evropskega nogometa Santija Cazorlo in Jamesa Rodrigueza. Če odštejemo, da so skoraj vsi navijači nosili bele rjuhe, je bilo kot na vsakem drugem derbiju. Vseeno obstaja bojazen, da v državi s tremi milijoni prebivalcev ne bo pravega vzdušja in da bodo tribune samevale. Toda Ronald de Boer, ki je kariero končal v Katarju, zagotavlja, da se to ne bo uresničilo.

170 milijard evrov so Katarci vložili v stadione in infrastrukturo.

»Ko bo igral Katar, boste videli, kako noro bo. To je ponosen narod. Prvenstvo bo mogoče zaznati na vsakem koraku ob vsakem času. Stadioni bodo polni. To bodo olimpijske igre samo za nogomet,« je prepričan Nizozemec. Tamim El Abed, projektant stadiona v Lusailu, je ponosen na svojo mojstrovino. »Od črte za avt in prve vrste sedežev na tribuni je samo šest metrov. Bolj se nismo mogli približati. Gledalec se bo počutil, kot da je del igre,« je povedal navijač Liverpoola in dodal, da bo to prvenstvo, na katerem bodo vsa igrišča, tudi pomožna, povsem enaka: »Sedem let smo proučevali pravo mešanico travnih semen za to okolje in vreme. Želimo pokazati, da lahko tudi majhna država zmore velike stvari. Svet bo spoznal Katar in se otresel predsodkov, nogomet ima to moč.«

Težavi alkohol in prenočišča

Ena od težav, na katere utegnejo naleteti gostujoči navijači, je težak dostop do alkohola. V Dohi sta samo dve trgovini, v kateri lahko vstopajo le tujci s stalnim prebivališčem v Katarju, pa še ti morajo imeti dovoljenje delodajalca. V redkih luksuznih hotelih pa so cene piva izjemno visoke. Fifa naj bi se sicer z oblastmi dogovarjala o posebnih navijaških conah, v katerih bi bilo mogoče dobiti pivo in druge pijače, za zdaj so dosegli le, da bodo alkohol stregli v prostorih VIP, vstopnica za ložo na stadionu Lusail je denimo vredna 41.000 evrov.

Organizatorji sicer napovedujejo, da bo prišlo 1,2 milijona nogometnih turistov, toda v Dohi je na voljo zgolj 130.000 hotelskih sob. Res pa je, da je v eni najbogatejših dežel na svetu s 86.131 evri BDP na prebivalca (vir IMF) mogoče v enem letu ustvariti čudeže.