Živčni orjak disk poslal v finale

Kristjan Čeh je uspešno odprl svoj olimpijski nastop v metu diska v Tokiu. V kvalifikacijah je s 65,45 metra zasedel skupno tretje mesto in se zanesljivo uvrstil v finale. Dlje od njega sta vrgla le Šved Daniel Ståhl (66,12 m) in Andrius Gudžius iz Litve (65,94 m). Dvaindvajsetletni Čeh, lastnik drugega izida sezone na svetu, je začel kot drugi po vrsti v drugi kvalifikacijski skupini. V prvi seriji so mu namerili 65,45 metra in tedaj je bil že skupno tretji, potem ko je bila dobro uro prej v prvi skupini boljša le dvojica. S tem si je praktično že zagotovil boj za odličja. Avtomatična kvalifikacijska norma za finale v metu diska, ta bo danes ob 13.15 po slovenskem času, je bila 66 metrov. Čeh je po svojem uvodnem metu na olimpijskih igrah, pred tem je na veliki članski tekmi nastopil le leta 2019 na svetovnem prvenstvu v Dohi, zmajeval z glavo. Želel si je namreč, da bi kvalifikacijsko mejo dosegel že po enem metu. Dva metra in šest centimetrov visoki slovenski in mlajši članski evropski rekorder je v drugem poskusu presegel 66 metrov, a je v obratu za las prestopil iz kroga za izmet. Vseeno je v skupini še vedno prepričljivo vodil.



V tretji in zadnji kvalifikacijski seriji je slovenski favorit za najvišja mesta vrgel 63,34 metra in bil tudi s tem poskusom še vedno precej pred tekmeci v skupini. Povečan srčni utrip »Imel sem povečan srčni utrip in bil nervozen, a sem si vseeno s prvim metom, 65,45 metra, zagotovil finale. V drugem sem s prestopom vrgel prek 66 metrov, nato pa sem vedel, da sem v finalu, in nisem se več prav potrudil, saj sem svoj cilj že dosegel,« je po kvalifikacijah dejal Kristjan Čeh. Po njih se bo le še osredotočil na sobotni finale. Ogledal si bo tehniko iz kvalifikacijskega dela, pri čemer mu je tokrat pomagal Rok Predanič, ki je prevzel vlogo snemalca. »Nisem pokazal vsega, kar zmorem, v finalu pa bom dal vse od sebe in videli bomo, kam bom prišel. Ne bom govoril o mestih, moj cilj je le, da pokažem najboljšo tehniko in najboljši met,« je še dejal Čeh, ki pravi, da ima v malenkostih še nekaj rezerv. V prvi kvalifikacijski skupini je normo za finale zmogel svetovni prvak Daniel Ståhl. Šved, tudi lastnik najboljšega izida sezone, je orodje vrgel do 66,12 metra že v prvem poskusu. Drugi skupno in drugi v prvi skupini je bil aktualni evropski in nekdanji svetovni prvak (2017) Andrius Gudžius. Maja Mihalinec Zidar je izpadla v kvalifikacijah na 100 metrov, z 11,54 sekunde je dosegla skupno 44. čas, Klara Lukan pa je odstopila v izločilnem teku na 5000 m.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: