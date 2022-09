Zaro svari zebre pred Celjem

Pred začetkom nove sezone so se mnogi spraševali, kako se bo štirikratni evropski prvak Kiel znašel brez huje poškodovanih Sanderja Sagosena in Hendrika Pekelerja. Zebre so kmalu odgovorile, najprej osvojile nemški superpokal proti prvakom iz Magdeburga, potem v bundesligi nanizale štiri zmage in zavzele vrh. Prepričljivo so dobile tudi prvo tekmo v ligi prvakov z Elverumom.

Pomemben član zasedbe Filipa Jiche je Miha Zarabec, ki vsakič srečanje s Celjem Pivovarno Laško doživlja s posebnim spoštovanjem. Tako bo tudi nocoj v Zlatorogu, kjer se bosta njegov nekdanji in zdajšnji klub srečala ob 18.45. »Vselej prihajam z določenim strahospoštovanjem do Celja. Spremljam njegove tekme in vem, da bo po letu dni odsotnosti od Evrope še posebno motivirano, da se pokaže v dobri luči. Ne bo lahko, ampak smo v dobri formi in prihajamo z dobrimi občutki,« je povedal Trebanjec, ki v tej sezoni še ni izkusil grenkobe poraza.

Vse se vrti okrog Vlaha

»Vse gre po načrtu, a vedno lahko pride dan, ko se vsega preveč nakopiči v glavah in greš v tekmo malce bolj ležerno, potem pa te udari po nosu kakšen poraz proti ekipi, ki bi jo moral premagati,« se Zaro zaveda, da bo ena takšnih tekem nocoj: »Marsikdo v naši ekipi se sploh ne zaveda, kako težko je igrati v Zlatorogu. Naredil bom vse, kar je mogoče, da soigralce psihološko pripravim na težek boj. Če želimo spet priti na sklepni turnir v Kölnu, bo pomembna vsaka točka, sploh v tako težki skupini.«

Celje je močno spremenilo ekipo, veliko je bilo dvomov, ali sploh sodi v ligo prvakov, v katero so ga povabili. A proti Aalborgu (32:36) je pokazalo, da ima določeno kakovost in sistem igre, ki ga goji trener Alem Toskić.

»Toske je ogromno spremenil v Celju, ustvaril pozitivno klimo, ima veliko igralcev, ki so željni dokazovanja. Igrajo boljšo obrambo. Vse skupaj je na višji ravni kot pred njim. Je pa večen problem, ki smo ga imeli tudi, ko sem bil jaz v Celju, da se ekipa vsako leto zamenja, najboljši igralci odhajajo. Še dobro, da jim je uspelo zadržati vsaj Aleksa Vlaha. Zdaj se vse vrti okrog njega in dokazal je, da je pravi vodja. Zagotovo je nevarnost številka 1 za nas, še pove Zarabec, ki je Celje zapustil pred petimi leti, a bo danes prepoznal le še nekaj igralcev ... »Ja, prav res. Ostali so Žiga Mlakar, Matic Suholežnik in Gal Marguč. To je bolj ali manj to.«