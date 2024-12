Zaradi rešitelja Oblaka je Barcelono bolela glava

Po zadnjem dejanju španskega prvenstva v tem koledarskem letu dvomov ni več, Atletico Madrid je zelo resen kandidat za naslov prvaka. Diego Simeone se je do sobotnega večera kar 18-krat z gostovanj pri Barceloni vrnil brez zmage, za prvo slavje pod Montjuïcom sta bila najbolj zaslužna Jan Oblak, ki se je v vratih prelevil v hobotnico, in džoker s klopi Aleksander Sørloth, ki je Atletico v 96. minuti izstrelil na vrh prvenstvene lestvice. Zmaga na tekmi, kjer je imel nasprotnik škarje in platno v svojih rokah, je potrditev šampionskega karakterja ekipe.

18 tekem zapored Diego Simeone z Atleticom ni premagal Barcelone v gosteh

Aleksander Sørloth je bil znova Simeonejev džoker s klopi. FOTO: Albert Gea/Reuters

V sezono 2024/25 so Atleti vstopili previdno optimistično, poletje na nogometni tržnici se je odvilo po njihovih željah. Največ prahu je dvignil prihod Juliana Alvareza iz Manchester Cityja za 75 milijonov evrov, potihem in tudi nepričakovano uspešno pa so Madridčani okrepili klop, ki je danes njihov največji adut. Javi Galan je bil odpisan, danes je junak publike na Metropolitanu, podobno velja za Giuliana Simeoneja, dogovor s Sørlothom za prihod iz Villareala pa sodi v kategorijo najboljših potez vodstva colchonerosov doslej.

Začetek je obetal še eno »klasično« sezono Atletica: blizu vrha v Španiji, a nikoli povsem konkurenčni dvojcu Barca – Real, v ligi prvakov pa pohod v izločilne boje in slovo v osmini ali četrtfinalu. V zadnjih letih izpraznjeni Diego Simeone je našel nov vir energije in krivuljo moštva zasukal navzgor, po popolnem novembru so brez praske prestali še december, z 12 zaporednimi zmagami so najbolj vroče moštvo v Evropi. Še ob koncu oktobra je Atletico za Barcelono zaostajal za 10 točk, danes je sam na vrhu la lige.

Lahko bi se končalo tudi drugače, Barcelona je bila na olimpijskem štadionu večji del tekme boljši nasprotnik, če v vratih ne bi stal 31-letni Škofjeločan, bi bil dvoboj že v prvem polčasu odločen. Slovenski reprezentančni kapetan je z zanesljivimi obrambami pomagal umiriti igro, ob golu odličnega Pedrija je bil nemočen, potek tekme pa je zasukal, ko je iz oči v oči ustavil Fermina takoj po začetku drugega dela.

Pri edinem golu Barcelone je Pedri meril preveč natančno. FOTO: Albert Gea/Reuters

Najboljša obramba la lige

Nato je do izraza prišla klop Atletica, ki tekmece v zaključkih melje z energijo in svežino. Kar 14 od 33 zadetkov v sezoni so dosegli po 75. minuti (42 %), 11 golov so prispevali igralci s klopi, s petimi prednjači visokorasli Sørloth. Norvežan je največji gol kariere dosegel v 96. minuti, ko je nagradil Oblaka za izjemni obrambi 1 na 1, po katerih sta se Raphinha in Pedri le nemočno prijela za glavo. Barcelona je iskala tri točke, ki glede na kopico priložnosti ne bi bile nezaslužene, a je ostala praznih rok. Na drugi strani Sørloth napake ni ponovil in Atletico odpeljal v sedma nebesa.

12 zaporednih zmag so nanizali Madridčani, nazadnje so točke oddali 27. oktobra ob porazu z Betisom

»Nisem še zmagal v Barceloni, odkar sem prišel k Atleticu, končno mi je uspelo. Tekmo smo začeli slabo, prestrašeno, čeprav smo v odlični formi, to težko razumem. A smo se pobrali in osvojili pomembne tri točke. Prvenstvo bo še dolgo, nikakor še ni odločeno,« je ostal umirjen Oblak, s šestimi obrambami najboljši posameznik rdeče-belih iz Madrida, v državnem prvenstvu je doslej prejel le 12 zadetkov.

Manj zavor so imeli španski mediji, pri Marci so slovenskega zvezdnika označili za »rešitelja Oblaka«, tudi pri časniku AS se strinjajo, da ta izvedba madridskega Atletica v sebi nosi poseben žar. Kam jih bo pripeljal, bo pokazal čas, za novo leto še nihče ni postal državni prvak, bo pa božični čas v Madridu mnogo bolj vesel, ker ga bodo praznovali na vrhu prvenstvene lestvice. Tam bo Atletico ostal najmanj do 12. januarja.