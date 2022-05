V Dallasu so dobre vesti kar deževale

Luka Dončić je prejel prijetno vest že dobro uro pred začetkom četrte tekme finala zahodne konference z Golden Statom: izvedel je, da se je tretje leto zapored uvrstil v najboljšo peterko lige NBA. Še več zadovoljstva mu je prineslo nadaljevanje večera. Košarkarji Dallasa so na domačem parketu vodili že z 29 točkami razlike in zmagali s 119:109, znižali skupni zaostanek v dvoboju na 1:3 in se vsaj za dva dneva ognili izpadu. Peto dejanje dvoboja bo že danes ponoči v San Franciscu.

Številke so sicer še vedno močno na strani bojevnikov iz Kalifornije. V zgodovini elitne lige še nobeno moštvo ni zapravilo prednosti 3:0 v spopadu končnice (v 146 primerih), Dallas pa bi moral za napredovanje v veliki finale zmagati še trikrat zapored. Dvakrat v San Franciscu, kjer domača zasedba letos ne pozna poraza v izločilnem delu prvenstva. »Še vedno verjamemo, da nam lahko uspe zasuk. Danes je naša obramba delovala precej bolje kot na prejšnjih tekmah, učinkovito smo pokrivali prostor pod obročem.

Tako bi morali igrati tudi v prihodnje,« je ocenil Dončić, potem ko se je izkazal s 30 točkami, 14 skoki in 9 asistencami. Njegov izkoristek metov iz igre (10:26 ali 38 %, za tri 3:11) ni bil na vrhunski ravni, a je bil v drugem polčasu (6:12) bistveno boljši kot v prvem (4:14). Hudomušneži so ocenili, da mu je koristilo 16-minutno podaljšanje glavnega premora, ker je ob hudem nalivu začela puščati streha. Toda precej bližje resnici je ocena, da mu je bilo precej lažje, ko so njegovi soigralci začeli zadevati v serijah.

Dolžniki so se odkupili

Dorian Finney-Smith, ki je na prvih treh tekmah z Golden Statom zmogel v seštevku 24 točk, je tokrat prispeval 23 točk z metom za tri točke 4:7. Preporodila sta se tudi Reggie Bullock (18 točk, za tri 6:10) in Maxi Kleber (13, 2:3), potem ko sta na tretji tekmi serije družno zgrešila vseh 15 poskusov iz igre (za tri 0:12). Trojica dolžnikov je že do polčasa zadela sedem od Dallasovih 11 trojk, na koncu pa je bila moštvena bera pri tej prvini še vedno odlična – 20:43 ali 46,5 odstotka.

Gostje so se kljub najbolj sloviti navezi ostrostrelcev v ligi morali zadovoljiti z izkupičkom 10:28. Stephen Curry se je ustavil pri 20 točkah (za tri 2:5), Klay Thompson že pri 12 (2:6), največja dodana vrednost v moštvu je bil krilni center Jonathan Kuminga iz Konga s 17 točkami, saj je na prvi tekmi z Dallasom dosegel le dve točki, na naslednjih dveh pa sploh ni igral.

»Ni pomembno, kdo dosega koše, stisnili so nas v kot, zato smo si vsi želeli le zmagati. In tako bomo vztrajali od tekme do tekme,« je zagotovil Luka Dončić. V elitni peterki sezone, sestavljeni na podlagi dosežkov do začetka končnice, mu delajo družbo MVP prvenstva Nikola Jokić (Denver), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Devin Booker (Phoenix in Jayson Tatum (Boston), tako da so prvič po letu 1955 vsi izbrani asi stari 27 let ali mlajši. Najmlajši med njimi je slovenski velemojster s 23 leti.