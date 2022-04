Tudi ob porazu občutek močnejšega

Odbojkarji Merkur Maribora so v lanski sezoni končali niz sedemnajstih, šestnajstih zaporednih, naslovov državnega prvaka ACH Volleyja. Štajerska ekipa po kadrovskem ošibljenju pred novo sezono letos ne bo ubranila naslova, oranžni zmaji pa spet lahko pridejo do dolga leta državne krone. Finalni tekmeci Ljubljančanov v boju na tri zmage bodo igralci Calcit Volleyja, trikratni zaporedni prvaki med letoma 2001 in 2003, zaključni boji se začnejo danes ob 18. uri v dvorani Tivoli.

ACH Volley je v letošnjem tekmovalnem obdobju že osvojil slovenski pokal, trinajstič, v srednjeevropski ligi prišel že do svoje 12. lovorike, prebil se je tudi v polfinale evropskega pokala challenge in tam za malenkost ostal prekratek. V 52 tekmah letošnje sezone je denimo le enkrat izgubil, v uvodnem polfinalnem dvoboju pokala challenge doma s francoskim Narbonnom. Vrhunska sezona je torej za oranžnimi zmaji, a vse bo na koncu zbledelo, če v svoje vitrine ne bodo vrnili pokala za najboljšega v slovenskem ligaškem tekmovanju.

»Na finalni niz smo se dobro pripravili, vemo, kaj nas čaka. Namen je le eden, uresničiti želimo še zadnji cilj letošnje sezone,« odločno pravi trener ACH Volleyja Mladen Kašić. Njegov varovanec Alen Šket, lani je z Mariborom postal prvak, je na kratko poudaril bistvo: »Čas je, da pokažemo pravi obraz tudi v finalnih obračunih.«

V rahlem vzponu

S strani ljubljanske vrste je torej vse jasno, a svojo besedo bodo imeli tudi odbojkarji Calcit Volleyja. Ti so v polfinalu izločili ravno branilce naslova iz mesta ob Dravi.

»Med sezono se je marsikaj dogajalo. Po vseh teh padcih pa smo že nekaj časa v rahlem vzponu, kar nam je zadoščalo, da smo se uvrstili v želeni finale. To seveda ne pomeni, da se bomo zadovoljili le s tem,« pravi kapetan kamniških odbojkarjev Mitja Gasparini. »Ljubljančani so v finalu zagotovo v vlogi favorita. Z nizom zmag je bila tudi njihova samozavest vedno večja, in ko je ekipa enkrat v takšnem položaju, ji tudi ob morebitnem porazu ostaja občutek, da je močnejša od tekmeca. Ko si v takšnem položaju, je veliko lažje igrati,« razmišlja nekdanji dolgoletni reprezentant.