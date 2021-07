Trnova evropska pot za Celjane

Potem ko so spomladi v enem mesecu zaradi štirih zaporednih porazov ostali brez naslova državnih prvakov, so v rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško že zavihali rokave in začeli priprave na novo sezono. Glavna naloga novega trenerja Alema Toskića bo vrnitev lovorike v Zlatorog, a to ne pomeni, da klub ne bo imel evropskih ambicij. Prvič po sezoni 2011/12 pivovarji ne bodo igrali v ligi prvakov, čaka jih trnova pot do evropske lige, v kateri bi potešili apetite. Do skupinskega dela bodo morali preskočiti dve oviri, že prva pa je precej visoka. Žreb na Dunaju jim je namenil GOG Gudme, prva tekma bo 28. avgusta v Celju, povratna teden pozneje na Danskem. Drugi krog kvalifikacij bo sredi septembra, skupinski del se bo začel 19. oktobra.



»Dobili smo zelo močnega tekmeca, ki je lani prišel na prag zaključnega turnirja v tem tekmovanju. Iz prvega bobna je bil po moči drugi za Rhein-Neckarjem, ki si ga nismo želeli. Si pa tudi Gudme gotovo ni želel nas. Možnosti so izenačene, mi bomo storili vse, da bomo napredovali,« je ocenil Toskić, ki je v Zlatorogu zamenjal Tomaža Ocvirka. Fante je zbral v ponedeljek ob Šmartinskem jezeru, dan zatem so se v dvorani Golovec (Zlatorog prenavljajo) začele priprave. Velika pričakovanja Ekipo je zapustilo sedem igralcev, Josip Šarac, Filip Ivić, Veron Načinović, Patrik Leban, Domen Novak, Jan Grebenc in Matic Grošelj; novinci so štirje, Nebojša Bojić, Ante Ivanković, Tilen Strmljan in Aleks Vlah, povratnika Stefan Žabić in Mitja Janc. Ostali so Miljan Vujović, Gal Gaberšek, Tim Cokan, Tilen Kodrin, Gal Marguč, Tadej Mazej, Radojica Čepić, Arsenije Dragašević, Žiga Mlakar, David Razgor, Kristjan Horžen in Vid Poteko. Do srečanja z Gudmejem bodo odigrali sedem pripravljalnih tekem. Dolgoletni krožni napadalec Celja se veseli drugačnega izziva. »Ekipa je mlada, pričakovanja pa velika in le z delom bomo to, kar si želimo, tudi dosegli. Najprej se moramo dobro spoznati, določili bomo sistem ter pravila, po katerih bo delovala ta ekipa. V Celju se vedno pričakuje največ, naša prioriteta pa bo gotovo vrnitev naslova državnih prvakov, to je prvi in osnovni cilj,« je izpostavil Toske, ki ga prva tekma v ligi NLB čaka 11. septembra z Mariborom Luke Žvižeja.

