Tour 2022: Pogačar na letalo, Hauptman v avtobus

Danska se je od Toura poslovila z žalostno novico o smrtonosnem streljanju v nakupovalnem središču v Købehnavnu, a so bili trije dnevi v Skandinaviji nepozabni za kolesarje. Bodrilo jih je toliko navijačev, da se je zdelo, da polovica Dancev zanje pesti stika ob cestah, druga polovica pa pred televizijskimi zasloni. Za Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in druščino je to že preteklost, bližnja prihodnost pa sever Francije, ki skriva kopico pasti.

Najprej je bil na vrsti logistični izziv. Kolesarji in nekateri vodilni možje ekip so se malodane takoj po koncu 3. etape v Sønderborgu podali na letališče in poleteli v Francijo, večji del osebja pa je okoli 950 km dolgo pot opravil po cestah. Med potniki v avtobusu Pogačarjeve ekipe UAE je bil tudi športni direktor Andrej Hauptman. »Kakšni dve uri vožnje imamo še do našega hotela, kolesarji so potovali že včeraj in so že na treningu,« je v včerajšnjih zgodnjih popoldanskih urah povedal Hauptman, ki je zadovoljen z doseženim na uvodu v dirko, po katerem je Pogačar na skupnem 3. mestu. Za nosilcem rumene majice Woutom van Aertom zaostaja za 14 sekund.

»Doslej je šlo vse po načrtih, zdaj pa smo pripravljeni na še dve hektični etapi. Takšna bo predvsem peta s tlakovci z dirke Pariz–Roubaix, v kateri bo odločalo veliko dejavnikov. Ne bo dovolj le to, da boš imel dobre noge in se boš znal voziti po kockah, moral boš imeti tudi srečo s padci, okvarami kolesa in počenimi gumami,« je proti naslednjim izzivom pogledal 47-letni slovenski športni direktor. Zaradi neobičajnega urnika, ki ga je povzročilo gostovanje na Danskem, si ne beli glave.

Zaradi daljše selitve se je Tour namesto v soboto začel v petek, prvi dan dirkaškega premora pa je prišel že po uvodnih treh dneh. Nekatere skrbi, da bi to njihove kolesarje vrglo iz ritma. »Razmere so enake za vse, za kolesarje to ni nič drugače kot običajen dan premora na tritedenski dirki. Zdaj resda še niso posebno utrujeni, a rutina je enaka. Opravijo lažji trening in dirka gre naprej. Večja težava bi bila, če bi premoru sledila gorska etapa,« se Hempi ne boji, da bi se Pogačarju in moštvenim kolegom ohladile noge, preden se bodo podali na francoske ceste.

Jumbo Visma snuje napad?

Pred 5. etapo s kockami Roubaixa bo treba opraviti še s 171,5 km dolgo preizkušnjo od Dunkerqua do Calaisa. Na poti bo šest klancev 4. kategorije, bolj kot ti pa bi lahko na razplet vplival veter s strani, ki ga je pričakovati v zadnjih 25 km ob obali.

Pred nadaljevanjem dirke so podobno zadovoljni kot v Pogačarjevem taboru tudi pri Rogličevi Jumbo Vismi. Etapne zmage se še niso veselili, a van Aert, ki je na vseh treh danskih etapah osvojil 2. mesto, nosi rumeno in zeleno majico, aduta za končno zmago pa imata odlično izhodišče. Jonas Vingegaard na 6. mestu zaostaja za 22 sekund, Roglič je mesto za njim s pičlo sekundo več zaostanka.

»Jonas, Primož, Wout in drugi so se skozi Dansko prebili brez večjih težav. V 4. etapi ob obali in 5. po kockah vidim nekaj pasti, a tudi priložnosti. Razmislili bomo o tem, kako razmere obrniti v naš prid,« je napadalnejši pristop kot v uvodnih dneh napovedal športni direktor nizozemske zasedbe Grischa Niermann.