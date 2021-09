Tande že sposoben celo zmag(ov)ati

Ko je včeraj prišlo na dan, da se bo (ne)srečni Daniel-Andre Tande, ki je konec marca hudo padel na letalnici bratov Gorišek, v soboto in nedeljo udeležil dvodnevne prireditve za celinski pokal v Oslu, je trener Andreas Vilberg izjavil, da je norveški skakalni zvezdnik prehodil dolgo pot od Planice. Toda z njo je opravil izjemno hitro – vsekakor bistveno hitreje, kot so mnogi pričakovali. Od daleč se zdi, da je 27-letni as iz Narvika, sicer član znamenitega kluba Kongsberg, med okrevanjem preskakoval po več stopnic naenkrat.



Tande je na planiški velikanki grdo strmoglavil 25. marca v poskusni seriji za prvo tekmo finala svetovnega pokala 2020/21. Po grozljivem padcu, po katerem je negiben obležal v izteku letalnice, so ga morali reševalci celo oživljati, po prvi pomoči pa so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski Univerzitetni klinični center (UKC). Več dni je preležal v umetni komi, v domovino pa se je s posebnim (letalskim) prevozom vrnil 2. aprila. V bolnišnici Akershus so mu nato operirali močno poškodovano ključnico.

Zagotovo bo užival

Že mesec pozneje so iz norveške zveze sporočili, da so ga uvrstili v reprezentanco A, čeprav so imeli nekateri precejšnje pomisleke. Toda svetovni prvak v smučarskih poletih iz Oberstdorfa 2018, ki je začel že kmalu vaditi po prilagojenem programu, je sam v pogovorih z vodilnimi možmi pri reprezentanci letečih Vikingov vztrajal, da se je trdno odločen vrniti v svetovni vrh. V začetku junija je prvič spregovoril tudi javno in zatrdil, da se dobro počuti in da se že veseli vrnitve na skakalnico. Prve skoke po strmoglavljenju, ki se ga ne spominja, je pred slabim mesecem opravil na srednji napravi na Holmenkollnu, na kateri se bo konec tega tedna udeležil še prvih tekem po grozljivem padcu – pičlega pol leta po najhujših trenutkih na športni poti.



»Čudovito bo spet tekmovati, toliko bolj ker bosta preizkušnji na domači skakalnici Midtstubakken. Zagotovo bom zelo užival, zato že komaj čakam, kaj mi bodo prinesli moji skoki,« se Tande veseli tekem 2. svetovne lige na 106-metrski skakalnici na Holmenkollnu. Nastope norveškega zvezdnika, ki bo kajpak pod posebnim drobnogledom, nestrpno pričakuje tudi trener Vilberg. »Veseli me, da je Daniel spet nared za dokazovanje na tekmah. A to zanj ne bo nikakršno ogrevanje, Tande je sposoben tudi zmagati,« je napovedal Vilberg, ki je v zadnjem obdobju bdel nad njim.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: